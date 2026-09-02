Sorpresa: tras mostrarse con Luis Petri, Esteban Allasino apoyó explicitamente a otro candidato

Esteban Allasino volvió a dejar una señal política que llamó la atención. Luego de mostrarse este martes 1 junto a Luis Petri y compartir una actividad con distintos referentes del PRO mendocino, el intendente de Luján de Cuyo tuvo palabras de respaldo para el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, - quien también quiere ser candidato a gobernador por Cambia Mendoza- durante un acto realizado este miércoles en el departamento. Mema y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, son los favoritos del gobernador Alfredo Cornejo para ser sus posibles sucesores.

Allasino y Mema compartieron escenario en un acto y, en medio de su discurso, el intendente recordó que ambos fueron contrincantes políticos en Luján de Cuyo, aunque remarcó que siempre mantuvieron una buena relación.

Fue entonces cuando lanzó una frase que rápidamente captó la atención de los presentes: “Quién te dice que gane en la próxima como gobernador y termine siendo mi jefe”, en referencia a Mema.

El comentario no pasó inadvertido por un detalle institucional y político : si Mema llegara a ser gobernador, no sería literalmente el “jefe” del intendente, ya que los municipios mendocinos cuentan con autonomía política, administrativa y financiera. Sin embargo, la expresión puede leerse como un gesto de reconocimiento hacia el dirigente y, sobre todo, como una señal de que Allasino no descarta su proyección provincial.

La escena se produce, además, apenas un día después de otra fotografía política que generó especulaciones dentro del oficialismo y la oposición mendocina.

La foto con Petri

Ayer, Allasino participó de una actividad junto a Luis Petri, en una escena que tuvo particular lectura política por la presencia de dirigentes del PRO mendocino. Allí estuvieron, entre otros, Gabriel Pradines, Esteban Allasino y el exdirigente del PRO Álvaro Martínez, con Petri en primera plana.

Aunque el PRO todavía no tiene definido su posicionamiento de cara a la elección de gobernador, dentro del partido admiten que existe un sector que mira con interés la figura de Petri y que ve con entusiasmo la posibilidad de que sea candidato a gobernador.

En ese contexto, la aparición de Allasino junto al diputado nacional alimentó las versiones sobre los posibles movimientos que comienzan a tomar forma de cara a 2027.

Pero apenas 24 horas después, el intendente volvió a dejar otra señal, esta vez en clave provincial y con un dirigente del entorno del gobernador Alfredo Cornejo: Mema.

La particularidad es que Allasino no sólo destacó la relación personal que mantiene con el ministro de Gobierno, sino que introdujo explícitamente la posibilidad de que pueda convertirse en gobernador.El intendente de Luján quedó así, en apenas dos días, asociado a dos nombres que podrían tener aspiraciones para la sucesión de Cornejo: Petri y Mema. De todas maneras, también tiene muy buena relación con el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien pretende ser "el candidato". Habrá que ver si el capitalino va este domingo 6 a la maratón Luján Corre y hay una tercera foto del lujanino.

¿Se trata simplemente de gestos de buena relación política o de una manera de mantener abiertas distintas puertas de cara a 2027? Por ahora, Allasino no parece tener apuro por cerrar ninguna de ellas.