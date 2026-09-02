ATE protestó contra la privatización de Fabricaciones Militares y advirtió por una pérdida de soberanía

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó frente a la sede central de Fabricaciones Militares, en Palermo , contra lo que definió como un “intento de privatización” de las empresas del sector en el marco del Día de la Industria. El sindicato cuestionó el proceso que "permitiría entregar el 51% de las acciones" a compañías extranjeras y advirtió por el impacto que tendría sobre la producción destinada a la Defensa.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el conflicto con el Gobierno puede profundizarse si no existe una respuesta a los reclamos del gremio. El dirigente afirmó que la eventual participación de empresas extranjeras implicaría una pérdida de control sobre un sector que ATE considera estratégico para el país.

“Esto directamente es avanzar en la completa extranjerización de las fábricas militares de nuestro país. Hiere de muerte a un sector que es estratégico para la defensa de nuestra Nación y se traduce en una pérdida de soberanía que será difícil de recuperar”, afirmó Aguiar.

ATE denunció que el Gobierno envió un pliego internacional que habilitaría la venta del 51% de las acciones de Fabricaciones Militares, sin establecer un tope máximo sobre la participación en la empresa estatal. Según el gremio, el proceso permitiría que operadores privados extranjeros queden a cargo de actividades productivas de las fábricas.

Aguiar sostuvo que las plantas tienen capacidad para producir y cuentan con trabajadores para desarrollar esas tareas. El dirigente cuestionó el interés oficial sobre los recursos vinculados con Fabricaciones Militares y afirmó: “Lo que está en juego son las licencias y los sellos de Fabricaciones Militares”.

El sindicato también denunció una fuerte caída en la producción de insumos destinados a las Fuerzas Armadas y de Seguridad desde diciembre de 2023. ATE informó que la fabricación de municiones cayó 44,13%, mientras que la producción de munición calibre 9 mm retrocedió 52,97% y la de chalecos antibalas tuvo una baja del 97,98%.

La estructura actual de Fabricaciones Militares cuenta con cuatro plantas operativas: La Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, produce materiales para Defensa y Seguridad; Río Tercero, en Córdoba, trabaja con productos químicos y metalúrgicos; Villa María, también en Córdoba, fabrica pólvora, explosivos y otros insumos estratégicos; y FANAZUL, en Buenos Aires, mantiene capacidad productiva para la industria y la Defensa.

ATE realiza este viernes un paro, se moviliza y exige al Gobierno que publique el listado de los ´ñoquis´ Foto: X Rodolfo Aguiar

La protesta se suma a otros reclamos contra el Gobierno

El planteo de ATE por Fabricaciones Militares se produjo en paralelo con otras medidas de fuerza impulsadas por el sindicato. La organización convocó para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre un paro de 48 horas en más de 27 aeropuertos del país, con participación de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La jornada de lucha contempla paros, movilizaciones y asambleas entre las 9 y las 12 y entre las 18 y las 21. Durante esas franjas solo quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales. ATE atribuyó el conflicto en ANAC al incumplimiento de acuerdos paritarios desde enero, la falta de reapertura de la negociación sectorial y el desfinanciamiento de áreas operativas y de fiscalización.

“Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”, advirtió el titular de ATE Nacional. El sindicato también planteó tres reclamos concretos para el sector aeroportuario: el pago de aumentos correspondientes a ítems extra paritarios ya acordados, la apertura de la paritaria sectorial y el financiamiento de las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización.