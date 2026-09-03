Un medio británico habló de una posible "invasión argentina" en las Islas Malvinas tras los dichos de Donald Trump y hay repudio

Horas antes de la cadena nacional de Javier Milei en la que fijará la postura oficial de la Argentina respecto a la soberanía de las Islas Malvinas , un medio británico habló de "invasión argentina" luego de una entrevista que tuvo el presidente Donald Trump .

El medio que utilizó ese concepto fue Daily Mail , el segundo periódico más leído de Inglaterra. "Trump insinuó que no respaldaría al Reino Unido si Argentina invadiera las Malvinas" , rotuló una nota que publicó recientemente.

El título surge de una entrevista que le realizó GB News, un medio televisivo británico, al presidente norteamericano este jueves . Allí, la periodista hizo referencia a la cadena nacional que dará Milei esta noche y dijo que desde el Reino Unido estaban "preocupados" por las islas.

"Yo estaba allí cuando tuvieron la primera guerra, eso fue hace mucho tiempo... ustedes se comportaron muy bien y las recuperaron muy rápidamente. Pero está muy lejos", comenzó la respuesta de Trump.

"Entonces, su país no está bien. No olviden que obtienen un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz y ustedes no estuvieron allí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero le pedí a la OTAN y le pregunté a su exlíder: '¿Por qué no enviaron un par de barcos?'. Me dijo que no teníamos ninguno, y fue bastante triste, todo el asunto. Así que la OTAN no estuvo allí, a pesar de que —la mayoría de esos países obtiene— una gran parte de su petróleo de allí. Así que estamos haciendo esto por nuestra cuenta", concluyó.