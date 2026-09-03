Donald Trump volvió a opinar sobre las Islas Malvinas y cuestionó al Reino Unido por no apoyarlo contra Irán: "No les está yendo bien"

En una entrevista con la televisión británica, el presidente de Estados Unidos criticó la falta de apoyo militar de la OTAN en Medio Oriente. Al ser consultado sobre el reclamo del archipiélago atlántico, recordó el conflicto de 1982.

Donald Trump volvió a marcar diferencias con uno de sus principales socios internacionales. En una entrevista concedida al medio británico GB News, el mandatario estadounidense fue consultado sobre la actitud del Reino Unido durante el conflicto bélico con Irán y no ahorró críticas hacia la falta de colaboración militar del país europeo. Fue así que volvió a hablar de la cuestión Malvinas.

Qué dijo Trump sobre el apoyo del Reino Unido en la guerra con Irán En principio, Trump sostuvo que Gran Bretaña le soltó la mano a Estados Unidos ante el conflicto en Medio Oriente. El presidente fue más allá y afirmó que al Reino Unido "no le va bien": "No olviden que obtienen un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme".

El mandatario insistió con el reclamo y relató que, en el marco del conflicto, se dirigió tanto a la OTAN como al que era entonces el líder del Reino Unido para preguntarles por qué no habían enviado buques a la zona. Según su relato, la respuesta que recibió fue que no contaban con recursos disponibles para hacerlo, algo que calificó como "bastante triste".

Trump remarcó que, pese a que la mayoría de los países que conforman este bloque obtienen buena parte de su petróleo de esa región, la alianza no estuvo presente durante el conflicto, y concluyó que Estados Unidos "lo está haciendo por su cuenta". De todas formas, aclaró que su país "no necesitaba ayuda" para llevar adelante la operación.

Trump volvió a hablar sobre un eventual apoyo a la soberanía de las Malvinas Durante la misma entrevista, la periodista Bev Turner le consultó a Trump si, más allá de la histórica neutralidad de Estados Unidos en ese asunto, respaldaría al Reino Unido en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El presidente respondió primero con una pregunta, para confirmar si el Reino Unido buscaba reclamar las islas, y luego recordó su propia experiencia durante el conflicto bélico de 1982: "Yo estuve allí cuando tuvieron la primera guerra. Eso fue hace mucho tiempo y lo observé con mucha atención, y ustedes se comportaron muy bien".