Javier Milei iría con un fuerte mensaje en cadena nacional que frena el avance británico en Malvinas

Anunciaría una estrategia para frenar las actividades ilícitas en la Cuenca Malvinas Norte y reivindicar la labor de las Fuerzas Armadas.

El presidente Javier Milei encabezará este jueves a las 21 una cadena nacional clave para fijar la postura diplomática y estratégica del Gobierno respecto a la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. El mensaje grabado, que se emitirá apenas el mandatario pise suelo argentino tras participar de una cumbre bilateral en Chile con el presidente José Antonio Kast y funcionarios del gobierno de Donald Trump, abordaría tres ejes conceptuales: el reclamo formal ante los organismos internacionales, el reconocimiento histórico al rol de las Fuerzas Armadas y la defensa contundente de los recursos naturales del Atlántico Sur.

El giro político se desencadenó tras las recientes manifestaciones de Donald Trump sobre un cambio de posición histórico de Washington respecto a la disputa en el Atlántico Sur. La lectura de la Casa Rosada califica estas declaraciones como un hito de alto impacto político internacional, interpretándolas como un eventual respaldo firme ante las maniobras comerciales británicas en zonas disputadas.

Presidencia Según confirmaron fuentes oficiales tras la última reunión de la mesa política realizada en Balcarce 50, el jefe de Estado dedicó varios minutos a debatir junto a su Gabinete parlamentario y de ministros la estrategia de comunicación que ejecutará la Argentina. La cumbre resolvió intensificar las medidas frente al despliegue unilateral del Reino Unido sobre los espacios marítimos continentales.

Respuesta firme a las petroleras inglesas e israelíes: el eje central Durante la cadena de esta noche, el Presidente retomaría los lineamientos expuestos en su alocución del pasado 2 de abril para advertir sobre las operaciones petroleras no autorizadas en la Cuenca Malvinas Norte. El foco del mensaje estará puesto en frenar el avance del proyecto en el yacimiento Sea Lion, impulsado por las firmas Rockhopper Exploration (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel).

Rockhopper es el mayor propietario de terrenos en las Islas Malvinas, con participaciones en la Cuenca Norte de las Malvinas y en la Cuenca Sur y Este de las Malvinas. Rockhopper Exploration "Quiero reafirmar nuestro derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa, que continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero entre la Argentina y el Reino Unido".