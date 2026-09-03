El dato que contradice el optimismo de Javier Milei: el empleo privado acumula un año de caída

Un informe de la Fundación Mediterránea advierte que el empleo asalariado privado registrado acumula 12 meses consecutivos de caída y que desde noviembre de 2023 se perdieron 241.000 puestos de trabajo.

Javier Milei respaldó el miércoles los resultados del plan económico del Gobierno sobre el mercado laboral argentino, afirmando que, en el caso de los salarios privados registrados, hubo un empate técnico desde diciembre de 2023 hasta el primer semestre de 2026; mientras que, en la evolución de los trabajadores públicos, hubo una caída del 30%, pero era lo esperado.

El costado positivo de la situación del empleo en el país, según el jefe de Estado, se concentraría en que los salarios no registrados, popularmente conocidos como “en negro”, estarían “volando”. Según los datos oficiales, este tipo de empleo, que no aporta al sistema previsional, no otorga derechos como aguinaldos o vacaciones y no provee cobertura en salud (ni ningún beneficio), creció casi 40% en un año. Muchísimo, salvo que se trata de trabajo precario.

La situación fue analizada en el último informe de la Fundación Mediterránea, titulado “El empleo privado formal acumula doce meses consecutivos de caída”, donde se menciona que el empleo privado asalariado muestra 12 meses consecutivos de caída. El trabajo, firmado por la economista Laura Caullo, habla de la pérdida de 241.000 puestos de trabajo.