En Chile, Javier Milei instó "a la derecha a organizarse" y tuvo un furcio insólito sobre su Gobierno

Horas antes de su regreso a Buenos Aires para su anuncio por cadena nacional por la causa Malvinas , el presidente Javier Milei disertó en Chile en un evento conservador y promovió que "la derecha" regional se organice "para combatir al mal". En tanto, este mediodía se reunirá con su par trasandino, José Antonio Kast .

En el marco de un discurso realizado en el Foro de Madrid, el mandatario afirmó que el socialismo "quiere a nuestros países sometidos a un régimen internacional de esclavitud, aunque camuflen sus intenciones con un barniz de nacionalismo".

"El falso nacionalismo del que a veces hacen gala solo oculta que son un movimiento sin patria, sin futuro y condenado a hacer fracasar a los países donde toman asiento. Durante décadas, la izquierda organizada sometió a los países a su influencia, usaron sus ideas nefastas para empobrecernos. Nosotros amamos a nuestro país y la única manera de defender la soberanía es teniendo un país rico, pujante, con inversión y los recursos necesarios para protegernos", manifestó.

"Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad, ha despertado, como América Latina", recalcó Milei, quien aseguró que "Europa está siendo gobernada por burócratas empecinados en destruir lo que somos". "Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional en el continente. España es un ejemplo claro: Pedro Sánchez y el Psoe están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando la identidad española por el otro", advirtió.

En otra alusión a su par español, el líder libertario agregó: “Vean lo que hace Pedrito en España: está mas sucio que una papa. Se enojó cuando dije que era un gobierno de ladrones… y parece que los hechos lo confirman”.

Javier Milei denunció un "intento de golpe de Estado"

A su vez, reiteró que su gestión sufrió "un intento de golpe de Estado" provocado por la oposición: "Utilizaron el Congreso para intentar aprobar decenas de leyes que apuntaban a romper el equilibrio económico, y más de 7 intentos de juicios políticos".

"También lo intentaron hacer desde las calles. Tuvimos que deportar a más de 10 mil personas en 2025 y, en lo que va del año, 14 mil. Afortunadamente nuestro programa económico está tan bien diseñado que soportó todos los embates y todo lo que intentaron salió mal, pero le costó a la Argentina meses de desaceleración del crecimiento y un repunte de la inflación", agregó.

El furcio de Javier Milei

Promediando su alocución y mientras destacaba su mandato, el jefe de Estado mantuvo un furcio. "Pero si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores, está claro que nunca nuestro modelo funcionó... que está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto", señaló.