El titular de la UIA le contestó al Gobierno: "Se tienen que acercar a la realidad y resolver lo que le pasa a la gente"

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, salió a responderle al Gobierno luego de que se relativizaran los reclamos del sector. El cruce se dio después de que Javier Milei y Luis Caputo se defendieran ante las críticas de los industriales.

El titular de la UIA volvió a marcarle la cancha al Gobierno. Martín Rappallini planteó que "los gobiernos se tienen que acercar a la realidad y resolver de la mejor manera lo que le está pasando a la gente", y remarcó que, desde su punto de vista, "ellos pueden hacerlo". La frase llegó como respuesta directa a los mensajes oficiales que buscaron minimizar los reclamos que viene realizando el sector industrial en las últimas semanas.

Qué había dicho Luis Caputo sobre los reclamos de la UIA El cruce se originó después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizara tanto el diagnóstico como los pedidos planteados por la industria. El funcionario sostuvo que el país atraviesa "un proceso de reconversión" en el que "cada uno defiende sus intereses", y aclaró que el suyo es "defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos empresarios".

El pedido de un "puente" entre dos modelos económicos Frente a esas declaraciones, Rappallini insistió este jueves en la necesidad de construir un "puente" que permita hacer la transición entre el esquema productivo previo y el modelo de apertura económica que impulsa la actual gestión. Según explicó, ese puente podría funcionar como una hoja de ruta para trabajar en conjunto con el Gobierno.

El dirigente industrial aportó además datos concretos sobre la situación del sector: aseguró que la producción industrial se encuentra 10% por debajo de los niveles registrados en 2022, y que desde agosto de 2023 la industria perdió alrededor de 90.000 puestos de trabajo asalariados y registrados.

Una realidad "heterogénea" dentro de la industria Rappallini remarcó que la situación no es uniforme entre todas las empresas del sector, sino que "es muy heterogénea". En diálogo con radio Rivadavia, advirtió sobre el estado de las compañías más golpeadas: "Hay industrias que están en situación muy crítica, con posibilidades de cierres, con atrasos en sus obligaciones financieras e impositivas".