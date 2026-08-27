El titular de ARBA planteó a la UIA que "primero hay que crecer" para bajar impuestos

Cristian Girard, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), se reunió con industriales de todo el país en la sede de la UIA.

El director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, expuso las dificultades para modificar Ingresos Brutos y dijo que es necesario avanzar en un nuevo régimen de coparticipación federal de Impuestos, tal cual manda la Constitución de 1994.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, participó de un encuentro de trabajo con la Unión Industrial Argentina (UIA) en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante más de 70 representantes de empresas, cámaras y federaciones de todo el país, el funcionario analizó los desafíos del sistema fiscal argentino y sostuvo que la reforma tributaria nacional "va a requerir tiempo", por lo que remarcó la importancia de brindar previsibilidad al sector privado durante la transición.

Durante su exposición, Girard coincidió en la necesidad de eliminar gravámenes distorsivos y aumentar el peso de los impuestos directos sobre los indirectos. Sin embargo, fijó una condición clave para abordar esa discusión: “Lo primero que tenemos que tener en claro es que primero hay que crecer y, una vez que estemos creciendo, con un crecimiento consolidado, entrar en estas discusiones”, advirtió.

ARBA Lucha contra la evasión y pacto público - privado En su intervención, el titular del organismo recaudador propuso vincular directamente la fiscalización con el alivio fiscal para los contribuyentes que cumplen. "Uno de los pasos que transicionalmente podemos dar es esto del combate a la evasión puesto al servicio de bajar los impuestos", planteó Girard, sugiriendo la creación de un "pacto público-privado" que permita destinar el incremento de recaudación obtenido por el combate a la informalidad a la reducción progresiva de alícuotas para el sector formal.

Asimismo, Girard repasó los ejes centrales de la gestión iniciada en diciembre de 2019 bajo la gobernación de Axel Kicillof, destacando medidas para reducir costos financieros sobre la producción:

Mínimos históricos en Saldos a Favor: A través de la adecuación de alícuotas y mecanismos ágiles de devolución de Ingresos Brutos, la acumulación de saldos a favor se ubicó en julio de 2026 en torno a un mes del impuesto determinado, los niveles más bajos desde la creación de ARBA.

Régimen "Riesgo 0, SAF 0": Herramienta que recalcula automáticamente las alícuotas de retención y percepción para contribuyentes con buen comportamiento fiscal, evitando la inmovilización de capital de trabajo antes de que el saldo se acumule. ARBA Una agenda productiva más allá de la presión fiscal Frente a los dirigentes fabriles, el director de ARBA remarcó que la problemática industrial no se agota en tributos como Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque. En ese sentido, subrayó que la inversión en investigación y desarrollo, sumada al fortalecimiento del sistema nacional de ciencia y tecnología, constituyen pilares indispensables para transformar el crecimiento en desarrollo sostenido.