Tractorazo: productores yerbateros se movilizan contra las políticas económicas de Javier Milei

Los productores yerbateros anunciaron que marcharán con sus tractores este viernes 4 de septiembre en Iguazú en contra de las medidas económicas que lleva adelante el Gobierno nacional. Los productores tienen previsto movilizarse frente al hotel en el que disertará el presidente de la Nación, Javier Milei, en el cierre de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) .

El encuentro contará también con la asistencia de funcionarios nacionales, gobernadores, CEOs de empresas locales y multinacionales, entre otros.

Los productores yerbateros reclaman la derogación del decreto de necesidad y urgencia DNU 70/2023 que desregula el precio de la hoja verde y canchada y la devolución de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate .

Si bien los productores yerbateros plantean que el precio de la hoja verde debería ubicarse en torno a los 50 centavos de dólar, es decir unos $760, plantean que por lo menos los molineros paguen entre 380 y 400 pesos por kilo de hoja verde.

En la actualidad se está pagando entre 170 y 200 pesos el kilo de hoja verde con cheques posdatados a 120 días

Un centenar de productores

El dirigente productor yerbatero Julio Peterson afirmó que más de 100 productores ya confirmaron su participación desde Andresito la localidad con mayor producción de yerba del país- y otros puntos, para reclamar medidas que recuperen el precio de la hoja verde.

En declaraciones a la prensa provincial Peterson, ex director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) por la Producción y ex director de Yerba Mate del Ministerio del Agro de Misiones, señaló que la convocatoria comenzó a organizarse desde Comandante Andresito.

Hasta el momento cuentan con 100 personas confirmadas y prevén movilizar tractores y camiones. También esperan la incorporación de productores provenientes de San Pedro, Apóstoles, Oberá, Aristóbulo del Valle y otros puntos de la zona centro de la provincia.

“Vamos a estar yendo un grupo de productores y trabajadores a realizar una movilización en reclamo a la situación que se está viviendo hoy en el sector productivo, que realmente cada día es más caótica”, afirmó Peterson.

Sin respuesta

El dirigente sostuvo que durante los últimos años representantes del sector realizaron gestiones y reclamos en Buenos Aires, pero consideró que todavía no obtuvieron una respuesta que permita establecer un resguardo para el valor de la materia prima.

Uno de los principales cuestionamientos estará dirigido al esquema de libre mercado aplicado a la actividad. Peterson defendió el papel que cumplía el INYM en la fijación de valores mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, y recordó que el organismo surgió después de años de reclamos de los propios productores.

“El Instituto Nacional de la Yerba Mate fue creado por los productores, no por los políticos”, afirmó. Según explicó, la pérdida de ingresos se combinó con el incremento de los costos de producción y con plazos de pago que en algunos casos alcanzan entre 90 y 180 días.

También destacó las herramientas disponibles en Misiones para que parte de los productores pueda anticipar esos cobros mediante el sistema bancario, aunque aclaró que no todos logran acceder a esa posibilidad.

Renta en picada

Peterson comparó los valores actuales con los que percibía el sector en 2023. Indicó que entonces la hoja verde llegó a pagarse alrededor de $400 por kilo y que, una vez descontados el servicio de cosecha y el flete, quedaban entre $310 y $320 para el productor. Actualmente, aseguró, el remanente después de afrontar la cosecha se ubica entre $60 y $75 por kilo, con diferencias según cada zona.

El dirigente utilizó el precio del combustible como referencia para describir la pérdida del poder de compra. Según su cálculo, a comienzos de 2024 el ingreso generado por aproximadamente un kilo de hoja verde permitía adquirir un litro de combustible, mientras que actualmente serían necesarios cerca de 31,8 kilos para alcanzar el mismo producto.

“Los costos se nos fueron arriba y nosotros recibimos cada vez menos”, sostuvo. Rechazó el argumento de referentes de La Libertad Avanza que atribuyen la caída del precio a un aumento de la superficie plantada y al consecuente exceso de oferta.

Peterson consideró que el Gobierno nacional debería intervenir para encontrar una solución al desequilibrio y cuestionó la concentración de la actividad industrial. Afirmó que dos o tres grandes empresas concentran más de la mitad de la producción nacional y estimó que el sector primario dejó de percibir más de $200.000 millones durante los últimos dos años y medio.

Regular la actividad

“La actividad necesita nuevamente herramientas de regulación que contemplen los costos y aseguren condiciones de sustentabilidad a los productores”.

También advirtió sobre las dificultades de las familias rurales para mantenerse en las chacras y señaló que trabajadores de la zona norte comenzaron a buscar oportunidades laborales en Brasil.

Esperan ser recibidos por Milei

Peterson expresó su intención de que Javier Milei reciba a una representación del sector. “Espero que tenga el coraje de recibirnos a la gente que ponemos el lomo en este país, que ponemos la producción”, manifestó.

El dirigente insistió en que el reclamo estará concentrado en recuperar condiciones económicas que permitan sostener la producción primaria. “El mate se produce en Misiones y se consume en el mundo, pero necesitamos la seguridad de que el Estado nos cuide y nos proteja”.