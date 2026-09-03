Meta, cómo impactaría el monto del arreglo judicial millonario en la economía de Argentina

Para la economía las cifras astronómicas que se ha impuesto como culpa indirecta uno de los jerarcas de la industria del conocimiento, como lo es el conglomerado Meta, si fuesen destinadas únicamente a la Argentina provocarían un saneamiento inédito para el país.

Sin embargo, el debate más de fondo es que crear soluciones efectivas es difícil para los tribunales, por el rápido ritmo de cambio en la industria tecnológica. Sin embargo, el debate más de fondo es que crear soluciones efectivas es difícil para los tribunales, por el rápido ritmo de cambio en la industria tecnológica.

Así lo plantea al menos The New York Times en su edición de hoy, al enumerar una serie con tres hechos destacados en los que la justicia norteamericana hizo la vista gorda, de acuerdo a los antecedentes que habían originado estos pleitos.

Los especialistas entienden que gigantes corporativos como Google y Meta , en menos de un año a esta parte, no fueron seriamente sancionados como los mismos tribunales anticipaban en los pasos iniciales de las investigaciones.

La maquinaria judicial ha sido concluyente en la sistematización de "prácticas desleales", por decir lo mínimo.

Ya ni el capitalismo es capitalista, según se desprende del abuso del monopolio y las posiciones dominantes. Ya ni el capitalismo es capitalista, según se desprende del abuso del monopolio y las posiciones dominantes.

Dice el Times: "Hace más de un año, la policía antimonopolio estadounidense parecía haber logrado finalmente imponerse en su larga campaña para controlar a los gigantes tecnológicos del país".

"En nueve meses, el Departamento de Justicia y un grupo de estados ganaron demandas consecutivas contra Google por acusaciones de que la compañía creó monopolios ilegales en la tecnología de búsqueda y publicidad en internet. Además, una demanda de la Comisión Federal de Comercio que acusaba a Meta de obstaculizar ilegalmente la competencia incipiente al comprar Instagram y WhatsApp años antes acababa de llegar a juicio".

"En los tres casos, la amenaza de duras sanciones que podrían perjudicar gravemente a las empresas era inminente. Esto incluía la división de las empresas por orden judicial", explica Steve Lohr, el hombre que ha informado sobre antimonopolio y tecnología desde el histórico juicio de Microsoft, hace más de dos décadas..

Economía

Retomando el más remoto que hipotético ingreso de 18 mil millones de dólares a la economía de Argentina, la escala de ese dineral supondría en lo macroeconómico un salto inédito para el país.

Esa suma que Meta anunció que está dispuesta a admitir como pago por el empleo de su mecánica engañosa y oculta por ellos mismos, en Argentina significa casi el 3% del PIB nacional (estimado en torno a los US$ 600.000–680.000 millones). Y no menor: es más de un tercio de las reservas brutas del Banco Central.

Argentina

Ampliando un escenario que también habla del poder desmesurado de un conglomerado pequeño de grandes empresas y de la precariedad de la economía argenta en su núcleo, si esos fondos vinieran enteramente al Cono Sur, distintos consultados se tomaron un tiempo para desplegar un plan estratégico.

Resuelto el diletante panorama macrofinanciero, la acumulación de reservas del ahora más central que en tiempos electorales, el BCRA, las reservas líquidas aportarían un respaldo hasta insólito para quebrar la inestabilidad cambiaria.

Uno de los consultados en este escenario, remarcó que el efecto inmediato cortaría de cuajo cualquier ridícula restricción al capital. Y nos haria archivar nuestra posición ante el Riesgo País.

Si las autoridades a cargo de este paraíso en la tierra intervinieran sin inventar nada, esos fondos servirían además para desendeudamiento, Si las autoridades a cargo de este paraíso en la tierra intervinieran sin inventar nada, esos fondos servirían además para desendeudamiento,

Habría un plan de pago para saldar compromisos de deuda de corto y mediano plazo con organismos internacionales o tenedores privados.

Si nos inspirara Juan Bautista Alberdi la sociedad en el país discutiría, en vez de soberanias vagas, aquello de gobernar es poblar.

Y el gobierno que estuviera al frente haría un minucioso, estratégico e inteligene Plan de Infraestructura y Obras.

En términos de economía real e inversión de capital, este monto permitiría financiar proyectos de infraestructura a escala federal. Como lo anhelaba el mismísimo Alberdi.

El impacto de ese dinero en Energía y Transporte permitiría la construcción de hasta 3 gasoductos troncales de gran escala (tipo Vaca Muerta) y la duplicación de la red de oleoductos de exportación.

Si se habla de los Ferrocarriles de Carga en Argentina asistiríamos a la modernización integral y electrificación de las principales líneas de este transporte (Belgrano, San Martín y Roca). Ya todos entendemos que es la mejor opción para conectar el interior productivo con los puertos.

En este ejecicio no debería olvidarse de la transformación productiva. Una política transformadora de incentivos para desarrollo Pyme (pero con innovación). Uno de los que se animó a pensar en esta posibilidad sugirió la creación de un fondo soberano de garantía o crédito a tasas blandas para el sector agroindustrial.

Y se nos acabó la guita, que es lo que siempre oímos los argentinos, en especial cuando la fiesta terminó y la resaca es interminable. Y se nos acabó la guita, que es lo que siempre oímos los argentinos, en especial cuando la fiesta terminó y la resaca es interminable.

Esta receta es la que varios países, algunos vecinos, han transitado y con bastante éxito. Al revés de la Argentina, que por algún designio maléfico, todavía discute y "siente" el triunfo moral del que perdió una guerra que el mismo derrotado comenzó: el disloque de la eterna guerra de Malvinas.

Tecnologías

En paralelo, el dominio del mundo a manos de las tecnológicas está lejos de limitarse, ya que las decisiones aquí citadas dejan en claro que los tribunales no le exige a esta industria cambios importantes, pese a la evidencia de descubrir violaciones de las leyes antimonopolio.

Ayer los casi dueños del mundo sintieron que lo eran más que nunca. Ayer los casi dueños del mundo sintieron que lo eran más que nunca.

Un juez federal en Estados Unidos decidió no dividir el negocio de tecnología publicitaria de Google, dejando a la compañía prácticamente indemne.

Igual, señores de las tecnológicas, no nos ofendería para nada que si la justicia se pone más justa y se sienten acorralados y multados, a cambio de 18 mil millones de dólares hasta podríamos decir que Alberdi fue un maldito comunista.

Por 18 mil millones de dólares la Argentina hasta se pondría a trabajar. Creo. A veces.