Meta acuerda pagar hasta US$18.000 millones para cerrar el juicio por las fallas en la protección a menores de edad

El gigante tecnológico Meta aceptó pagar una cifra récord en el mundo tecnológico como parte de un acuerdo judicial tras ser acusado de violar leyes de protección a menores de edad con sus plataformas de redes sociales.

La firma que maneja las plataformas de Facebook e Instagram rechazó las acusaciones, pero aceptó pagar hasta US$18.000 millones por la demanda colectiva que impulsaron 29 estados de EE.UU. contra la empresa dirigida por Mark Zuckerberg.

Entre las acusaciones , alegaron que Meta diseñó Facebook e Instagram para que resulten adictivos para los niños y adolescentes, con funciones en las aplicaciones (como la reproducción automática de videos y las "historias" de Instagram) creadas para mantenerlos en ellas el mayor tiempo posible.

También expusieron que Meta no solo dificulta que los jóvenes reduzcan el uso de la plataforma, sino que lo incentiva mediante varias funciones, incluidas las notificaciones frecuentes para que los usuarios jóvenes reingresen a las aplicaciones constantemente.

Meta también fue acusada de recopilar y utilizar indebidamente los datos personales de los niños mientras utilizan Facebook e Instagram.

Todo esto constituye una violación de las leyes federales y estatales de protección de la privacidad de los menores de edad.

La empresa dirigida por Zuckerberg rechazó las acusaciones, pero optó por llegar a un acuerdo para dar fin a la demanda colectiva.

"Estamos totalmente en desacuerdo con estas acusaciones y confiamos en que la evidencia demostrará nuestro compromiso de larga data con el apoyo a los jóvenes", dijo una portavoz de la empresa en un comunicado.

Además de US$17.100 millones que pagarán directamente a los estados demandantes, Meta aceptó aportar a un "fondo" conjunto si otras dos plataformas, YouTube y TikTok, también implementan controles.

Getty Images Meta fue acusada de incentivar a los menores de edad a pasar mucho tiempo en sus plataformas.

Una victoria "monumental"

Los fiscales generales de los estados y territorios de EE.UU. que demandaron a Meta expresaron su beneplácito por el acuerdo obtenido en un tribunal de Nueva York.

El fiscal general de Washington DC, Brian Schwalb, dijo que el acuerdo es "una victoria monumental para la salud pública de los jóvenes".

"Meta explotó intencionadamente a los niños con fines de lucro y luego mintió al respecto, afirmando que sus productos eran seguros cuando sus propias investigaciones internas confirmaban que las plataformas eran adictivas y dañinas", declaró Schwalb.

"Las funciones de seguridad que Meta está obligada a implementar cambiarán de manera fundamental e inmediata la forma en que los jóvenes usan Instagram y Facebook", añadió.

Si bien Meta fue demandada, el fiscal general aseguró que apenas es la "primera plataforma en sentarse a la mesa" y aceptar las reformas, e indicó que existen muchas otras en situación similar en todo el sector tecnológico.

Por su parte, Meta dijo en un comunicado que el acuerdo es un "paso importante" y que espera establecer un nuevo "estándar de la industria" a partir de este proceso.

"Garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es un imperativo absoluto para Meta. Queremos hacer lo correcto tanto para los padres como para los adolescentes", señaló en su nota.

La empresa también mencionó directamente a TikTok y YouTube como otras plataformas que deberían implementar las mismas restricciones.

"Sabemos que cuando se restringe el acceso de los adolescentes a una aplicación, simplemente se cambian a otra", afirmó.

Reuters La firma dirigida por Mark Zuckerberg prometió implementar controles a favor de los menores de edad.

Cambios en sus plataformas

Además del pago a los demandantes, Meta presentó una serie de medidas para evitar que los menores de edad pasen demasiado tiempo en sus plataformas.

Según el fiscal general de California -uno de los estados que demandó a la empresa- el acuerdo incluye:

Un límite de tiempo diario predeterminado de dos horas para los usuarios menores de 18 años, que solo puede ser desactivado por uno de los padres o tutores legales.

Un bloqueo nocturno predeterminado entre la medianoche y las 06:00 am para los usuarios menores de 18 años, que solo puede ser desactivado por los tutores.

Bloqueos predeterminados de notificaciones para los usuarios menores de 18 años de 22:00 a 07:00 y durante la jornada escolar.

Un mecanismo mejorado para que los adolescentes denuncien contenido potencialmente dañino y la obligación de que Meta responda al 90% de esas denuncias en un plazo de seis horas.

Prohibición de mostrar el número de "me gusta" o reacciones a los usuarios menores de 18 años.

Prohibición de los filtros de imagen de procedimientos cosméticos para usuarios menores de 18 años.

Los cambios también harán más fuertes los controles para verificar la edad de los usuarios y eliminar las cuentas de aquellos menores de 13.

Getty Images Meta aceptó implementar los cambios en sus plataformas, pero pidió medidas similares en otras como TikTok y YouTube.

"No me lo esperaba: de repente Meta decidió que valía la pena cerrar el trato"

Por Zoe Kleinman, editora de Tecnología e IA

No me lo esperaba.

Meta ha luchado con ahínco, a lo largo de múltiples demandas que se han prolongado durante muchos meses a un gran costo, para sostener que es una empresa comprometida con la protección de los niños en sus plataformas.

Sus redes sociales son una parte fundamental de su negocio: sus miles de millones de usuarios le proporcionan una mina de oro de datos que puede utilizar tanto para vender anuncios como para entrenar a sus productos de inteligencia artificial.

Puede parecer que ahora mismo está totalmente enfocada en la IA, pero no hay que equivocarse: todavía necesita su división de redes sociales para generar ingresos.

Aunque el acuerdo de este miércoles no admite ninguna conducta indebida, está claro que la empresa decidió de repente que valía la pena llegar a un acuerdo.

Han sido unos días difíciles en la corte, con numerosas pruebas presentadas que sugieren que, en el pasado, los directivos sabían que estaban ocurriendo cosas dañinas en las plataformas y no tomaron medidas.

Un ejecutivo dijo que no recordaba haber escrito en una presentación que, en ocasiones, Meta optaba por pagar multas por violaciones normativas en lugar de realizar cambios, o por hacer lo mínimo indispensable para cumplir con la normativa.

Meta sostiene que los nuevos límites predeterminados que ahora está introduciendo en las cuentas de adolescentes como parte del acuerdo solo ayudarán a los jóvenes si otras aplicaciones también los adoptan.

Tiene que esperar que sus feroces rivales decidan colaborar, aunque ella misma no siempre se haya mostrado cooperativa. Pero dada la creciente reacción en contra de las redes sociales en todo el mundo, tal vez se vean obligadas a hacerlo.

FUENTE: BBC