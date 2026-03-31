Malvinas versus Antártida: ¿y si ponemos energía en lo que tenemos y nos necesita?

En Argentina la necrofilia es un asunto importante y sin olvidar lo horroso que sucedió en Malvinas cuando un grupo de militares declaró una guerra imposible y delirante, inentendible, obra de psicópatas ni siquiera tan sofisticados traccionando a whisly, la Antártida es un fantasma en el desarrollo del país.

Suelo creo creer que la energía que empleamos los argentinos para el tema Malvinas es inversamente proporcional a la que dedicamos a la Antártida, una zona que no pareciera parte del territorio nacional.

La presencia de Argentina en la que quizá sea una de las geografías más estratégicas en el futuro del mundo a mediano plazo, toda esa vastedad, esa privilegiada geografía, no enciende fervores, ni discursos, ni estrategias, ni un carajo.

Es posible que cuando se le ocurre a una potencia del mundo arrebatar esa legítima propiedad del país, quizá, tal vez, y con cierta parsimonia, entendamos que no hicimos mucho por cuidar esa "patria", que preferimos revolcarnos en la derrota, la tristeza y el duelo eterno.

Argentina en la Antártida tenía 230 habitantes en las seis bases permanentes en el Censo de 2010. Ahora, en Marambio,en Esperanza, en Carlini, en San Martín, en Belgrano II y en Orcadas, según el Censo de 2022, los habitantes argentinos suman 130 personas.

Insólito pero muy en el estilo del ADN nacional: Dios es argentino. Insólito pero muy en el estilo del ADN nacional: Dios es argentino.

O Dios se divierte con la Argentina o los argentinos creemos que Dios tiene la misión de salvarnos. Todavía no lo entiendo.

Islas Malvinas

Malvinas

Hubo una guerra en 1982, pero ni siquiera aquello fue una guerra clásica, por la disparidad de fuerzas bélicas entre las partes, por la irrupción compulsiva de los peores exponentes de las Fuerzas Armadas de la Argentina desde que se hizo país, por el cinismo criminal en la cúspide del poder.

Hay héroes, más bien víctimas. Patriotas, engañados. Valientes, muertos de miedo por un combate tan desigual en un terreno inhóspito en las Islas Malvinas.

Pasó todo eso. Y más: baños de sangre, dolor, espanto, incomprensión, impotencia.

Y podría agregar más en esta finta narrativa que debe rendir gratitud a todos aquellos que fueron involucrados en una borrachera narcótica, entre los vahos alcoholizados y repugnantes de la dictadura al comando de una nación.

Pero eso ya pasó. Y hace rato. Y hemos convivido con esta vergüenza histórica como hemos podido.

No creamos que nadie hizo más que otro: apenas hemos apelado a lo que salía, a lo que nos pareció mejor para tributar a miles y miles de santos inocentes.

El absurdo de toda guerra, en el fondo se trata de un absurdo milenario, en el caso de Galtieri y los ebrios mal nacidos que lo acompañaron desde un gobierno de mal nacidos, es más absurdo que todo intento de conquista: bordea la estupidez, cuestiona la racionalidad, nos deja expuestos ante un puñado de salames pero salames bien salames.

Antártida

La plataforma de hielo de Ross en la Antártida se está adelgazando. Los Investigadores han examinado detenidamente un derretimiento superficial inusualmente intenso.

Es ni más ni menos que la plataforma de hielo más grande de la Antártida.

El año 2016 fue particularmente devastador para la plataforma de hielo de Ross. Un nuevo estudio ha investigado los procesos que subyacen a estos eventos.

Los investigadores utilizaron datos de satélites GNSS y 13 estaciones instaladas en la plataforma de hielo de Ross (RIS) en la Antártida.

El objetivo era identificar la posible "turbulencia atmosférica" que podría haber contribuido al deshielo masivo de la superficie en enero de 2016, según el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Sus hallazgos se publicaron recientemente en Geophysical Research Letters.

La estabilidad de la Plataforma de Hielo de la Antártida (RIS) es crucial para el nivel global del mar. La RIS es una gran estructura de hielo flotante que bordea la costa oeste de la Antártida.

Si bien su deshielo no altera inmediatamente el nivel del mar, ya que se encuentra sumergida, la RIS también sostiene la capa de hielo continental.

Por lo tanto, "regula la cantidad de hielo que se libera de la Antártida al océano y, en consecuencia, influye significativamente en el aumento global del nivel del mar", advierte el MIT. Normalmente, la RIS se derrite cuando el agua de mar más cálida la socava. Pero en enero de 2016, se produjo un evento de deshielo inusual en la superficie de la plataforma de hielo.

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Antártida Argentina

¿Dónde sería el lugar más seguro si estallara la Tercera Guerra Mundial? Analistas de nivel mundial señalaron 11 lugares en todo el planeta.

Los expertos afirman que ciertos factores aumentan las probabilidades de que un país evite los peores efectos de una guerra a gran escala. Estos incluyen la neutralidad política, el aislamiento geográfico, la baja participación militar y una importancia estratégica limitada.

Analistas del Instituto para la Economía y la Paz examinaron estos factores para identificar países que podrían permanecer más seguros en un conflicto global.

Según estos criterios, los investigadores identificaron once países que podrían ofrecer mayor seguridad durante un conflicto global.

Entre los lugares frecuentemente destacados por los analistas se encuentran Islandia, Nueva Zelanda, Suiza, Bután, Chile, Fiyi, Indonesia, Argentina, Groenlandia y la Antártida.

Muchos de estos lugares son geográficamente remotos o políticamente neutrales, lo que reduce la probabilidad de que se vean directamente involucrados en grandes confrontaciones militares.

La Antártida, por ejemplo, no tiene población permanente, salvo el personal de investigación destinado allí temporalmente. Debido a la falta de infraestructura militar y a su lejanía de objetivos estratégicos clave, los analistas afirman que es improbable que el continente se vea directamente involucrado en un conflicto global.

Quizá exista un desafío enorme para la Argentina. Y quizá sea la centésima vez que no lo aprovecha.

Dios es argentino. Pero los argentinos parecen ateos, a veces.