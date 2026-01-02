Las Heras será sede de un histórico encuentro de paz entre excombatientes de Malvinas

Excombatientes argentinos y británicos iniciarán desde Las Heras una expedición conjunta al Aconcagua como símbolo de diálogo, paz y cooperación internacional.

Las Heras será escenario de un acontecimiento inédito de alcance internacional con la realización de la Cumbre por la Paz, un proyecto humanitario que reúne a excombatientes argentinos de Malvinas y excombatientes británicos en un gesto histórico de diálogo y reconciliación.

Este lunes 5 de enero, en la Quebrada de Horcones, veteranos de ambos países darán inicio a una proeza simbólica: el ascenso conjunto al cerro Aconcagua, la montaña más alta de América, como mensaje de encuentro, respeto y construcción de paz entre pueblos que se enfrentaron durante el conflicto de 1982.

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, presidirá a las 12 horas el acto oficial que dará inicio a esta iniciativa de interés mundial, posicionando al departamento y a la provincia como referentes en la promoción de la paz, la cooperación internacional y los valores humanitarios.

Un gesto histórico de reconciliación con impacto mundial El encuentro reunirá a excombatientes argentinos y británicos que emprenderán juntos la expedición al Aconcagua, en un hecho sin precedentes que trasciende lo deportivo y adquiere una fuerte dimensión simbólica, política y humanitaria, tanto a nivel nacional como internacional.

En este contexto, el intendente Lo Presti expresó: “Esta Cumbre representa un mensaje profundo de humanidad y respeto y es un orgullo para el pueblo lasherino poder recibirlos en nuestra tierra. Desde Las Heras, con el Cristo Redentor muy cerca como testigo y símbolo máximo de paz y amistad, acompañamos este encuentro convencidos de que la hermandad y el diálogo son caminos indispensables para construir la paz, sin olvidar nuestra historia ni el reconocimiento a quienes combatieron, ni renunciar al legítimo reclamo internacional de soberanía sobre nuestras islas”.