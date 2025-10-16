Atardecer en el Memorial: una propuesta diferente para homenajear a los héroes de Malvinas

En el marco del Primer Congreso Nacional “Educación y Malvinas 2025”, la Ciudad de Mendoza llevará adelante “Atardecer en el Memorial”, una propuesta cultural y conmemorativa que rendirá homenaje a la gesta de Malvinas. El encuentro se realizará este viernes 17 de octubre, a las 20 horas, en el Memorial de Malvinas del Parque Central.

Con el propósito de mantener viva la memoria y reafirmar los valores de soberanía y patriotismo, la capital mendocina se prepara para recibir a autoridades, especialistas y vecinos de todo el país que participarán del congreso y del homenaje. La jornada combinará música, danza y palabras reflexivas, en un ambiente de respeto y emoción.

El intendente Ulpiano Suarez participará del encuentro junto a veteranos de guerra y representantes de distintas instituciones.

El acto contará con interpretaciones musicales, la presentación del Ballet Municipal, la participación de la Banda Talcahuano y la voz del veterano de Malvinas Gaucho Rivero, quien ofrecerá un momento especialmente emotivo.

Organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el homenaje busca honrar el valor, la entrega y la memoria de quienes defendieron la patria con coraje, al tiempo que resalta la importancia de la educación, la reflexión y la construcción de una identidad nacional basada en el respeto y la unidad.

El Primer Congreso Nacional “Educación y Malvinas 2025” se desarrollará el viernes 17 y sábado 18 de octubre en la Universidad de Mendoza, institución organizadora del evento. Reunirá a más de 300 especialistas, docentes, investigadores y estudiantes de todo el país.

Bajo el lema “Pensar y Educar en Valores: La Cuestión Malvinas en el Corazón del Aula”, el encuentro busca consolidar una mirada pedagógica que promueva la reflexión crítica, el compromiso ciudadano y la transmisión de valores vinculados a la identidad y soberanía nacional.

Durante las dos jornadas se realizarán conferencias magistrales, paneles de expertos, talleres educativos, mesas temáticas, presentación de investigaciones y espacios de debate académico, además de la participación especial de veteranos de Malvinas, quienes compartirán sus experiencias y perspectivas con el público.