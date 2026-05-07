"Nuestro último héroe no fue Cabral": la emotiva presentación del libro "Charlando con un héroe" de Malvinas

La presentación de Charlando con un héroe reunió este miércoles 6 de mayo en la Feria del Libro al autor Javier Sánchez de la Puente, al veterano de Malvinas y excandidato presidencial Juan José Gómez Centurión y al periodista de TN Guillermo Lobos, quien moderó una charla atravesada por la memoria, la experiencia de los excombatientes y el vínculo entre generaciones.

La actividad comenzó con la participación de la banda militar de Ituzaingó, del Regimiento de Artillería 1, que interpretó la Marcha de Malvinas y la Marcha de San Lorenzo. Luego se realizó un minuto de silencio “en respeto y recuerdo” de los caídos y veteranos.

Durante la charla, Gómez Centurión ocupó el centro de la escena con un discurso enfocado en la transmisión de la causa Malvinas entre distintas generaciones y en el rol del libro como herramienta para reconstruir ese vínculo. “Javier es un facilitador entre las personas permanente”, afirmó al comienzo de su exposición, y hasta confesó una infidencia: el autor no quería ser él quien firmara los ejemplares, sino los veteranos presentes.

El libro de Javier Sánchez de la Puente, "Charlando con un héroe".

El excombatiente sostuvo que existen “tres generaciones del tema Malvinas completamente distintas”. “Una generación que somos la de Malvinas, los que tuvimos el honor de combatir, los que rezaban por nosotros, los que cocían para nosotros”, explicó. Luego se refirió a quienes crecieron después de la guerra y atravesaron el proceso de “desmalvinización”.

Goméz Centurión presentación libro malvinas feria del libro Juan José Gómez Centurión participó activamente de la presentación del libro de Sánchez de la Puente. Francisco Acuña / MDZ

“Les vendieron todo el proceso de desmalvinización, que fue una bajada de línea a los medios de comunicación, a la política, a la educación, a las escuelas y universidades”, denunció. Según describió, en esa etapa se instaló la idea de que “los veteranos habían sido usados en beneficio político” y que la guerra había sido “absurda”.

El “puente” entre las generaciones

En ese contexto, Gómez Centurión destacó el trabajo de Sánchez de la Puente y el enfoque elegido para el libro. “Javier tiende un puente entre la generación de la guerra y los que luego les vendieron el proceso de desmalvinización”, afirmó.

También remarcó el impacto de las redes sociales y de las nuevas plataformas digitales en la recuperación del interés de los jóvenes por la historia de Malvinas. “Con los nativos digitales empieza a cambiar ese paradigma. Los chicos empiezan a ver las caras y escuchar las voces de nuestros veteranos”, dijo.

Para el veterano, uno de los principales valores de la obra es que “Javier no habla de la guerra, habla de las personas”. En ese sentido, consideró que el libro pone el foco en “los actores primarios de la guerra”, es decir, los excombatientes y sus historias humanas.

Gómez Centurión libro malvinas Gómez Centurión. Francisco Acuña / MDZ

“Ese puente generacional en algún momento, de forma estratégica y premeditada, lo destrozaron”, sostuvo Gómez Centurión, quien además adelantó que el próximo objetivo del autor será llevar el libro a escuelas y colegios.

Otro de los pasajes más destacados de su intervención estuvo dedicado a los soldados conscriptos. “Con un telegrama, los de la clase 62 fueron a combatir a Malvinas”, recordó. Y describió aquel llamado al servicio militar obligatorio como “un papelito escrito a máquina que tenía valor legal cero”.

"El último héroe nuestro no fue Cabral"

Por su parte, Javier Sánchez de la Puente explicó que su vínculo con los veteranos surgió a partir de entrevistas y encuentros personales que lo llevaron a profundizar en las historias detrás de la guerra. Gracias a su hija, se acercó al formato podcast, y comenzó a entrevistar veteranos en su propio espacio, y de allí surgió la idea de hacer un libro de las mismas.

“El veterano lo rescata otro veterano”, expresó, al hablar sobre las dificultades que muchos excombatientes atravesaron tras el conflicto, especialmente durante las fechas sensibles del calendario de Malvinas, entre el 2 de abril y el 14 de junio.

El autor también sostuvo que los excombatientes suelen evitar hablar de sí mismos. “El veterano no es autorreferencial, no le gusta hablar de sí mismo”, señaló frente al auditorio.

En otro tramo de la presentación, propuso una iniciativa simbólica vinculada al reconocimiento social. “Cada veterano tiene que tener un calco en su auto, para que el nieto le pregunte por qué te tocan bocina abuelo”, afirmó, en referencia a una campaña impulsada para identificar a los excombatientes y generar conversaciones familiares sobre Malvinas.

Javier Sánchez de la Puente autor libro malvinas feria del libro Javier Sánchez de la Puente junto a su familia en la presentación de su libro. Francisco Acuña / MDZ

Sánchez de la Puente insistió además en la necesidad de recuperar historias personales y ejemplos de solidaridad, creatividad y compañerismo vinculados al conflicto. “El último héroe nuestro no fue Cabral”, afirmó, antes de enumerar distintos casos de veteranos y civiles que, según explicó, representan valores de entrega y compromiso.

Moderada por Guillermo Lobos, la presentación combinó relatos históricos, reflexiones sobre la memoria colectiva y testimonios personales de los protagonistas. A lo largo de la actividad, tanto el autor como Gómez Centurión coincidieron en la necesidad de sostener viva la memoria de los veteranos desde una mirada humana y cercana, especialmente entre las nuevas generaciones.