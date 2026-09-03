Grupo Nómada acelera la construcción de su edificio multiusos en una cuadra emblemática de Palermo

Justo frente a la estación de Palermo , sobre Avenida Santa Fe y a metros del las vías y la avenida Bullrich, la desarrolladora Grupo Nómada , anunció el inicio de la comercialización de la segunda etapa del llamativo edificio multiusos que tanta expectativa despierta en la zona.

Se trata de Nómada , un emprendimiento que se extiende sobre 63 metros de frente sobre la icónica avenida y contempla la construcción de 183 unidades residenciales, 3.000 m2 destinados a oficinas y un hotel de 143 habitaciones.

Con la primera etapa residencial ya comercializada a un valor promedio de US$ 4400 y se incorporan las ventas de unidades con vista hacia Avenida Bullrich, con departamentos de dos, tres y cuatro ambientes y con valores superiores a los US$4.400 por m2.

Con una inversión de US$ 80 millones, la obra se encuentra actualmente en la construcción de la décima losa, sobre un total de 14 previstas, que es realizada por una constructora que forma parte del grupo y diversos contratistas. La entrega está proyectada para agosto de 2028.

El emprendimiento también incorpora un basamento de servicios que incluye propuestas gastronómicas, estacionamiento comercial en el primer subsuelo, alquiler de vehículos y otros servicios destinados a residentes, trabajadores y huéspedes.

Render del edificio Nómada Palermo Foto: Grupo Nómada

Oficinas apto profesionales y hotel de alta gama

Junto con la segunda etapa residencial, la empresa puso en comercialización 3.000 m2 de oficinas distribuidos en unidades desde 25 m2. El producto apunta principalmente a estudios profesionales, consultorios, escribanías y consultoras, con espacios concebidos para actividades que requieren contacto directo con clientes.

Las oficinas estarán integradas al resto de los servicios del complejo, que incluye hotelería, gastronomía y propuestas vinculadas al bienestar. El diseño contempla terminaciones de alta gama y atrios centrales.

En cuanto al hotel, los desarrolladores señalan que no lo comercializarán, sino que serán ellos mismos los operadores, aunque avanzan sus negociaciones para que sea operado por una cadena de primera línea.

Según detallan, se trata del único hotel de alta gama que habrá en la zona de Palermo y todas las grandes cadenas ya preguntaron por la posibilidad de integrarse al emprendimiento.

“Con 143 habitaciones de grandes dimensiones, se trata del mayor hotel en construcción en Palermo de la última década”, señaló Alex Sakkal, cofundador y director comercial de Grupo Nómada.

El ejecutivo explicó que la presencia del hotel dentro del mismo edificio busca extender sus servicios al resto de los usuarios del complejo. “El hecho de tener un hotel propio dentro del edificio hace que todos sus habitantes, tanto los que viven como los que trabajan se beneficien de todas las propuestas propias de un hotel”, sostuvo.

La propuesta hotelera también se amplió respecto del proyecto original. Se incorporaron tres nuevas alternativas gastronómicas, dos salones de eventos y un rooftop ubicado en el último piso, con servicios destinados tanto a los residentes como a los huéspedes.

El perfil de los compradores también cambió desde el lanzamiento del proyecto. En la primera etapa predominó el inversor, mientras que posteriormente ganó participación el comprador del exterior con vínculos con la Argentina, entre ellos familias con hijos que estudian en el país, argentinos residentes en el extranjero y personas que habían vivido anteriormente en Buenos Aires.

Más tarde comenzó a crecer la participación de compradores del interior del país. En las últimas semanas, según la desarrolladora, también aumentó el interés de vecinos de Palermo que buscan trasladarse a una unidad de mayor categoría dentro del mismo entorno.

“En las últimas semanas, en particular desde que el edificio ganó visibilidad y desde la apertura del Café de Obra, viene creciendo un perfil de comprador del entorno directo: vecinos de Palermo que buscan hacer un upgrade respecto de donde viven hoy”, explicó Sakkal.

El nuevo “Café de Obra” funciona como salón comercial y espacio de encuentro para potenciales compradores, inversores y vecinos. La propuesta busca trasladar al proceso de comercialización parte del concepto de hospitalidad que caracteriza al proyecto.

Cambios en el entorno

El desarrollo también se encuentra acompañado por una serie de obras y proyectos de infraestructura en su área inmediata. Entre ellos figura el TramBus que conectará la zona con Aeroparque, actualmente en construcción.

Grupo Nómada, además, firmó un convenio con la Policía de la Ciudad para instalar un destacamento en la esquina de Avenida Santa Fe y Bullrich.

El entorno del emprendimiento incorporó también una ampliación de la vereda de más de siete metros. El espacio pasó a tener 12,5 metros de ancho a lo largo de los 63 metros de frente del proyecto, acompañado por nuevas obras de iluminación y paisajismo en el sector del bajo puente.

A menos de 150 metros del emprendimiento se encuentra además Portal Palermo, cuya adquisición por parte de Consultatio se suma a la transformación inmobiliaria que atraviesa el corredor.

La desarrolladora también busca captar demanda proveniente del interior del país. Para ese público incorporó el canje agropecuario como alternativa para acceder a unidades del proyecto.

“Miramos al interior no como una excepción, sino como parte estructural de nuestra propuesta: la posibilidad de canje agropecuario se suma a una ubicación, unas prestaciones y un servicio integral pensados para quien invierte desde cualquier punto del país”, afirmó Andrés Neumann, cofundador y CEO de Grupo Nómada.

Con la segunda etapa residencial, las oficinas y la ampliación de la propuesta hotelera, Nómada Palermo avanza hacia un esquema de usos mixtos que combina viviendas, espacios de trabajo, hotelería, gastronomía y servicios dentro de un mismo desarrollo.