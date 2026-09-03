Presenta:

Dinero

|

Wall Street

Wall Street: las acciones argentinas caen, los bonos suben y el riesgo país por debajo de los 500 puntos

Los activos argentinos operan con disparidad en Wall Street, mientras la deuda soberana busca avances y el riesgo país desciende.

MDZ Dinero

bolsa de valores BONOS WALL STREET (10)
NA

Los activos argentinos se mueven dispar en la rueda de este jueves en Wall Street. Las acciones cae, pero los bonos suben y el riesgo país comprime y queda por debajo de los 500 puntos básicos.

La deuda soberana opera en verde en Nueva York, impulsada por el Gobal 2035 (+0,5%). Los bonos se mueven con mayorías en baja.

El riesgo país baja y se ubica en 496 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval cae 1%. Las acciones del panel líder se mueven con caídas generalizadas, traccionadas por Supervielle (-1,9%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street muestran un rojo generalizado, con la mayor baja en el ADR de Cresud (-2,5%).

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.535 en la pizarra del Banco Nación.

Archivado en

Notas Relacionadas