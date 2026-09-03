Wall Street: las acciones argentinas caen, los bonos suben y el riesgo país por debajo de los 500 puntos
Los activos argentinos operan con disparidad en Wall Street, mientras la deuda soberana busca avances y el riesgo país desciende.
Los activos argentinos se mueven dispar en la rueda de este jueves en Wall Street. Las acciones cae, pero los bonos suben y el riesgo país comprime y queda por debajo de los 500 puntos básicos.
La deuda soberana opera en verde en Nueva York, impulsada por el Gobal 2035 (+0,5%). Los bonos se mueven con mayorías en baja.
El riesgo país baja y se ubica en 496 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval cae 1%. Las acciones del panel líder se mueven con caídas generalizadas, traccionadas por Supervielle (-1,9%).
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street muestran un rojo generalizado, con la mayor baja en el ADR de Cresud (-2,5%).
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.535 en la pizarra del Banco Nación.