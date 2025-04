Construirán un mega complejo multiusos en el corazón de Palermo

Se trata de uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de los últimos años. Ubicado entre la Avenida Santa Fe y Avenida Bullrich, en el centro de Palermo, ofrecerá una nueva cara a una de las últimas zonas que aún quedaban sin renovación en el trazado del clásico barrio porteño.,

De la mano del Grupo Nómada, se lanzó la comercialización de Nómada Palermo, un edificio de usos mixtos que promete un alto impacto tanto a nivel urbano, como en el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires.

Con una inversión de US$ 75 millones y casi 40.000 m2 proyectados, el desarrollo integra 183 unidades residenciales, 154 unidades de hotel, más de 2.000 m2 de oficinas, un basamento comercial de 700 m2 orientado a la gastronomía, parking comercial y un conjunto de servicios poco habituales en Buenos Aires.

Uno de los aspectos a destacar es que el proyecto arquitectónico contempla un ensanchamiento de las veredas del 100% de las avenidas Santa Fe y Bullrich y de la calle Godoy Cruz, lo que generará un impacto positivo sobre el espacio público. Además, se intervendrá el bajo puente y se renovará el mobiliario urbano, como un aporte más al proceso de transformación que viene atravesando el barrio.

El complejo estará dividido en cuatro unidades funcionales, aunque integradas en diversos aspectos. La mayor parte del complejo será de viviendas residenciales que van desde 1 a 4 ambientes. Al respecto, los desarrolladores explicaron que debieron modificar el proyecto original que contaba con muchas más unidades pequeñas hacia un modelo con una proporción mayor de departamentos de tres y cuatro ambientes debido a la alta demanda que surgió de la preventa.

Las unidades se comercializan con un precio base de US$ 3800 y hasta el momento se vendieron un 40% de las unidades de preventa, que en total fueron 87. Las unidades de menor valor salieron al mercado en US$ 170.000 y se vendieron ya unidades, a varios compradores del extranjero, de alrededor de US$ 600.000.

Otro de los elementos distintivos del complejo será el hotel que amenaza con convertirse en un referente de la zona.

"La presencia de un hotel de primer nivel dentro del proyecto eleva la experiencia cotidiana de los residentes, que acceden a una amplia gama de servicios hoteleros sin resignar privacidad ni autonomía. Diseñamos accesos totalmente independientes para residencias, hotel y oficinas, asegurando una convivencia armónica entre los distintos usos”, explicó Alex Sakkal, cofundador y director comercial del grupo.

Existe la posibilidad de que alguna cadena de primer nivel asuma el manejo del hotel, aunque los desarrolladores -que ya cuentan con expertise en el tema- serán los propietarios.

Los primeros pisos, además, será destinados a oficinas, combinando una demanda de la zona, con la necesidad de los propietarios de alejarse del ruido que ofrecen esas unidades cercanas a las avenidas.

El complejo se completará con un espacio destinado a la Gastronomía en planta baja, generando un atractivo adicional a nivel urbanístico y completando la oferta de por sí diversa de la zona.

La obra se inició hace más de un año y tiene fecha de entrega prevista para el primer semestre de 2028, cuenta con más de 1.600 m2 de amenities pensado para el bienestar integral. Incluye una terraza vegetada de 800 m2, piscina con borde infinito, salón de eventos, cowork, salones gourmet y espacios recreativos para niños y niñas.

Nómada Palermo firmó un acuerdo con la marca Megatlón con lo que se convertirá en el primer edificio "Wellness x Megatlón" del país. Ofrecerá un gimnasio totalmente equipado, un spa y servicios de bienestar físico, mental y comunitario

Otro de los acuerdos es con IPLAN, que “garantizará internet simétrica de alta velocidad en todo el edificio y proyectos de innovación ad-hoc para el emprendimiento”, expresó Pablo Saubidet, cofundador de Grupo NómadaA y presidente de IPLAN.

El emprendimiento contará además con un Go Market abierto 24/7, sistema de alquiler de autos, provisión de bicicletas y estaciones de carga para vehículos eléctricos.

La experiencia se completa con el programa Aldea® de Grupo Nómada, un ecosistema de servicios cotidianos como limpieza bajo demanda, paseos de mascotas y actividades wellness, bajo un modelo pay-per-use.

La comercialización incluye diversas formas de financiación. Permite comprar en pesos o dólares hasta 120 cuotas. También es importante destacar que es el primer desarrollo en CABA cuyas unidades pueden adquirirse mediante canje de granos y con criptomonedas.

Ficha Técnica

- Ubicación: Av. Santa Fe 4645, Palermo Nuevo, CABA (entre Av. Bullrich y Godoy Cruz)

- Superficie total proyectada: +39.000 m²

- Inversión estimada: USD 75 millones

- Fecha estimada de entrega: Primer semestre de 2028

- Inicio de obra: Noviembre 2023

- Desarrollador: Grupo NÓMADA (www.nomada.com)

- Proyecto arquitectónico: Estudio NK (www.n-k.com.ar)

- Destino: Edificio de usos mixtos (residencias, hotel, oficinas, locales comerciales)

Composición del edificio

- 183 unidades residenciales (1 a 4 ambientes)

- 154 unidades de hotel

- 2.000 m2 de oficinas

- 700 m2 de locales gastronómicos

- Parking comercial con servicio de alquiler de autos

Amenities y servicios

- Más de 1.600 m² de amenities

-Terraza vegetada de 800 m² con vistas panorámicas

-Piscina con borde infinito en terraza

-Roofbar

-Gimnasio x MEGATLÓN

-Spa

-Cowork

-Salón de eventos

-Salones gourmet

-Salón de primera infancia

-Programa Aldea®: servicios cotidianos y wellness bajo modalidad pay-per-use

-Go Market 24/7

-Estaciones de carga, bicicleteros y provisión de bicicletas

-Convenio con Auto Rental para alquiler de autos dentro del edificio²

-Alternativas de Financiación

-Financiación en pesos o dólares hasta 120 cuotas

-Canje de granos (acuerdo con ROAGRO)

-Pago en criptomonedas (acuerdo con GRATEFUL)