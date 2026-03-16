Sellos: cómo gestionarlos en ATM de forma online

ATM permite gestionar los sellos en línea sin tener que acudir presencialmente a las oficinas de la entidad.

A través del sitio de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), los contribuyentes pueden gestionar y abonar la boleta de sellado de manera rápida y sencilla. Se trata de un trámite que se puede gestionar desde la computadora sin acudir presencialmente a las oficinas del organismo provincial.

¿Cómo acceder al aplicativo Sellos Web en ATM? Los interesados deben ingresar al aplicativo Sellos Web, dentro de la sección Mis trámites del portal de ATM. El servicio permite obtener la boleta de pago del sellado de forma inmediata al finalizar la carga de la información.

Podrán acceder al aplicativo quienes cuenten con usuario y clave de Mis trámites. En caso contrario, podrán registrarse desde el mismo sitio.

administracion tributaria mendoza atm edificio (3).JPG ATM. ALF PONCE MERCADO / MDZ Una vez dentro, la persona deberá dirigirse a Aplicativos y luego a Sellos Web, donde deberá adjuntar la documentación requerida para completar el trámite.

Finalizado este paso, el sistema mostrará la boleta de pago. Una vez efectuado el pago, la persona deberá imprimir o guardar en formato digital el comprobante y la constancia emitida por la ATM.