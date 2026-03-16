En febrero se consolidó el superávit fiscal primario, llegó a $1,4 billones y acumula 0,4% del PIB en el año

El Gobierno confirmó que mantiene el superávit fiscal, tanto a nivel primario como del resultado luego del pago de la deuda pública.

El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo mantiene a raya las cuentas públicas y ya acumula 27 meses consecutivos con superávit primario y financiero.

El Ministerio de Economía difundió este lunes los datos de las cuentas públicas, resaltando que se mantiene el superávit fiscal, tanto a nivel primario como financiero desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. Se trata de una de las vigas maestras del Gobierno y una línea roja que no está dispuesto a pasar.

"En febrero el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero por $144.421 millones, producto de un resultado primario de $1.410.640 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra sector público por $1.266.218 millones", indicó la cartera que conduce Luis Caputo en un comunicado.

Con este resultado, el SPN acumuló en los primeros dos meses del año un superávit financiero en torno al 0,1% del PIB, con un superávit primario de aproximadamente 0,4% del PIB, lo que ratifica que el equilibrio de las cuentas públicas se mantiene como el ancla fiscal del programa de Gobierno.

Superávit fiscal febrero 2026 Rubro por rubro En el desagregado por las diferentes líneas ingresos y gastos, se destaca que los ingresos totales del SPN en el segundo mes del año totalizaron $11.793.012 millones (+21,2% interanual), mientras que a nivel de recursos tributarios, tuvieron un crecimiento de +19,7% i.a. derivado principalmente de la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (+27,9% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+26,0% i.a.), y los Débitos y Créditos (+22,7% i.a.).

Por su parte, el IVA neto de reintegros creció 15,7% i.a. y los Derechos de exportación, también conocidos como retenciones, cayeron 20,4% i.a.. Hay que aclarar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios está afectada por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025.