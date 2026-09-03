El dólar volvió a bajar este jueves en la antesala de la cadena nacional de Javier Milei

El dólar oficial bajó y el dólar blue volvió a subir. Acumulan movimientos dispares en la primera semana de septiembre. Las cotizaciones.

En una jornada que estará marcada por la cadena nacional que brindará el presidente Javier Milei en la que se referirá al tema Malvinas, el dólar se mantuvo con calma y bajó sobre el cierre del jueves. Los movimientos dispares que ha mantenido durante la primera semana de septiembre.

El dólar oficial minorista cerró este jueves a $1480 para la compra y $1530 para la venta. Se trata de una baja de cinco pesos o 0,34% en promedio respecto del cierre del día miércoles. Así, la moneda que se vende al público en el Banco Nación se anotó otra caída tras haber subido en las últimas jornadas.

Mientras tanto, el dólar oficial mayorista cedió a $1508 y se mantiene por encima de los $1500 pese a haber caído por dos ruedas consecutivas. Ya se ubicó este jueves a 24,9% del techo de la banda cambiaria luego de la presión que se registró en las últimas jornadas de agosto.

El dólar blue subió por primera vez en septiembre En medio del movimiento del mercado en la primera semana de septiembre se registraron caídas en cuanto a la cotización del dólar paralelo.