El gasto público profundizó el ajuste en agosto y cayó casi 10%

El gasto público primario de la Administración Nacional profundizó en agosto la política de contención del gasto y registró una caída real interanual cercana al 10%, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF ). El recorte se concentró especialmente en las transferencias a provincias y municipios, las ayudas sociales, los servicios no personales, las jubilaciones y pensiones y el gasto en personal.

De acuerdo con el informe difundido este jueves, el gasto primario devengado alcanzó en agosto $11,26 billones y mostró una disminución real interanual del 9,96%, bajo el supuesto de una inflación mensual de 1,6%. El gasto efectivamente pagado, por su parte, se ubicó en $11,23 billones y registró una baja real del 7,95%.

La estimación de IARAF tiene carácter provisorio porque al momento de elaborar el informe el INDEC todavía no había publicado el índice de precios al consumidor correspondiente a agosto. Por esa razón, las variaciones reales del mes y del acumulado a agosto fueron calculadas suponiendo una inflación de 1,6%.

Para el Monitor de Gasto Primario de Analytica la reducción real del gasto primario devengado se estima en 10,3% interanual en agosto. Según ese informe, en los primeros ocho meses del año la caída acumulada alcanza 4,1%.

El resultado de agosto representa, además, el mayor ajuste real interanual desde noviembre de 2025, de acuerdo con Analytica. En seis de los ocho meses transcurridos en 2026 se registraron bajas reales del gasto primario devengado, y agosto fue el período con la mayor contracción.

Provincias y municipios, los más afectados

Las transferencias a provincias y municipios volvieron a constituir el principal componente del ajuste. Para IARAF, las transferencias devengadas a esos destinos disminuyeron 81,87% real interanual en agosto. En el acumulado de los primeros ocho meses, la reducción alcanzó 63,74%.

Analytica también ubicó a las transferencias a provincias entre los rubros con mayor caída: la reducción fue de 86,1% interanual real en agosto. Si se excluyen las transferencias destinadas a hospitales SAMIC, la disminución fue de 81,8%. En el acumulado enero-agosto, la baja fue de 64,6%, que se reduce a 55,2% al descontar el efecto de los hospitales SAMIC.

El segundo grupo con mayor contracción estuvo conformado por las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares. IARAF calculó una baja real de 19,34% en agosto y de 12,6% en el acumulado de los primeros ocho meses. Las jubilaciones y pensiones, en tanto, disminuyeron 10,01% interanual real durante agosto, aunque en el acumulado mostraron una variación positiva de 0,84%.

Analytica presenta una composición similar: los programas sociales tuvieron una caída real de 40,6% en agosto, mientras que las pensiones no contributivas retrocedieron 76,7%. El informe atribuye parte de esta última variación a una elevada base de comparación.

Subsidios, la excepción dentro del ajuste

En medio de la reducción generalizada, los subsidios económicos aparecen entre los pocos componentes que aumentaron en términos reales.

Analytica calculó un incremento real de 10% en los primeros ocho meses del año, explicado exclusivamente por los subsidios energéticos, que crecieron 26,4%. En cambio, los subsidios al transporte se redujeron 23,3%.

Según IARAF, las denominadas otras transferencias al sector privado —que incluyen los subsidios económicos— aumentaron 31,48% en términos reales durante los primeros ocho meses. En agosto, ese componente tuvo una suba interanual real de 11,75%.

Las jubilaciones y pensiones constituyen el otro componente que muestra una evolución positiva en el acumulado según IARAF, con un incremento real de 0,84%.