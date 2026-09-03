Malvinas: la advertencia de otro diario británico que enciende alarmas antes del anuncio de Milei

Una columna publicada este jueves por The Independent convirtió la disputa por las Malvinas en un argumento sobre el estado de la defensa británica. La firma su editor político, David Maddox, bajo el título "Trump's Falklands move shows Britain must be ready to defend itself", y su tesis central es que la advertencia del presidente estadounidense sobre una eventual revisión de la posición de Washington respecto de la soberanía de las islas deja al descubierto la fragilidad en la que quedó el primer ministro Andy Burnham en materia de gasto militar.

El análisis se publicó en la antesala del anuncio que Javier Milei tiene previsto realizar esta noche por cadena nacional, en el que el Gobierno argentino presentará un conjunto de medidas destinadas a endurecer su respuesta frente a la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

Maddox admite que la hipótesis de una nueva ocupación argentina puede sonar "descabellado", incluso después de que —según su lectura— Milei "lanzara una advertencia" sobre las islas. Pero apela a la memoria histórica para relativizar esa certeza: a comienzos de los años ochenta, escribe, "pocos creían que lo harían, hasta que lo hicieron".

El columnista recoge además las definiciones del mandatario argentino, que sostuvo que la soberanía nacional fue "violada" y prometió defenderla "con uñas y dientes, no importa a quién le moleste".

El texto inscribe el gesto de Trump dentro de una semana particularmente cargada para Londres, en la que Vladimir Putin dejó entrever que Rusia podría dirigir ataques contra objetivos militares británicos como represalia por el apoyo sostenido del Reino Unido a Ucrania. Ese cuadro, para Maddox, le da la razón a la líder conservadora Kemi Badenoch cuando plantea que "los países fuertes no son atacados, solo los débiles".

En la misma dirección apunta la advertencia que el diputado laborista Tan Dhesi, al frente de la comisión de Defensa de la Cámara de los Comunes, le dirigió al primer ministro: "los buenos deseos, por sí solos, no van a defender al Reino Unido ni sus intereses".

El fin del paraguas estadounidense

El diagnóstico de fondo del artículo es que el Reino Unido aparece hoy como "cada vez más débil" a los ojos tanto de sus adversarios como de sus socios, y que las declaraciones de Trump vendrían a confirmar que Estados Unidos "ya no será una manta de seguridad" para Londres.

Esa erosión, sostiene el columnista, se profundizó cuando el gobierno británico se negó a acompañar a Washington en la guerra contra Irán más allá de acciones estrictamente defensivas, un rechazo que a su juicio dejará resentimiento en la Casa Blanca "incluso mucho después de que Trump deje la presidencia".

La indefinición interna

La crítica también apunta hacia adentro. Maddox recuerda que el canciller John Healey, que había dejado el Ministerio de Defensa por la falta de recursos, "necesita poner el dinero donde puso la boca", y cuestiona la contradicción de que el primer ministro exhiba como compromiso la meta de destinar el 3% del PBI a defensa para 2030 mientras desde Downing Street desmienten esa cifra.

"La confusión da una imagen de debilidad y envalentona a los enemigos del Reino Unido, al tiempo que socava la confianza de sus aliados", escribe. Y en esa ambigüedad encuentra la explicación de por qué el presidente argentino se siente respaldado por el apoyo de Trump. El cierre de la columna funciona como pronóstico: mientras Londres no corrija su política de defensa, "habrá más amenazas desde Buenos Aires, Moscú y otros lugares".