Milei anunció un DNU para crear una base naval en Tierra del Fuego
El Presidente realizó el anuncio durante la cadena nacional en la que ratificó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.
El presidente Javier Milei anunció este jueves que el Gobierno firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para crear una base naval en Tierra del Fuego. El anuncio fue realizado durante la cadena nacional en la que se refirió al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.
Milei explicó que el decreto contemplará una ampliación de los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de la instalación naval.
La medida se conoció en el marco de una serie de anuncios realizados por el Presidente en relación con Malvinas. Entre ellos, anticipó un endurecimiento de las sanciones para las empresas petroleras que operen en el archipiélago y cuestionó la posición del Reino Unido.
Las medidas anunciadas por Milei por las Islas Malvinas
“Vamos a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en comunicación” de la zona, indicó el mandatario.
Además, Milei confirmó que el Gobierno utilizará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” sobre las Islas Malvinas. “La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, resaltó.
En ese sentido, el Presidente anunció: “Firmaré un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo”.
El mensaje de Milei contra el Reino Unido
Según anticipó el mandatario, las empresas involucradas en la explotación petrolera en las Islas Malvinas quedarán alcanzadas por sanciones más severas y no podrán desarrollar actividades en la Argentina, además de exponerse a un juicio en ausencia.
Durante la cadena nacional, Milei también apuntó contra el Reino Unido y sostuvo que “es claro que transitan un camino de declive”, en contraposición con la situación que, según su análisis, atraviesa la Argentina.
Los anuncios forman parte de la estrategia que el Gobierno presentó en torno al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, con medidas que incluyen acciones diplomáticas, sanciones económicas y judiciales y un refuerzo de las capacidades de Defensa en Tierra del Fuego.