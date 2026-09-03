Milei anunció un DNU para crear una base naval en Tierra del Fuego

El Presidente realizó el anuncio durante la cadena nacional en la que ratificó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Milei prepara un DNU para ampliar Defensa y construir una base naval en Tierra del Fuego.

El presidente Javier Milei anunció este jueves que el Gobierno firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para crear una base naval en Tierra del Fuego. El anuncio fue realizado durante la cadena nacional en la que se refirió al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Milei explicó que el decreto contemplará una ampliación de los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de la instalación naval.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei sobre la Causa Malvinas. pic.twitter.com/tqghawtYq5 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 4, 2026 La medida se conoció en el marco de una serie de anuncios realizados por el Presidente en relación con Malvinas. Entre ellos, anticipó un endurecimiento de las sanciones para las empresas petroleras que operen en el archipiélago y cuestionó la posición del Reino Unido.

Las medidas anunciadas por Milei por las Islas Malvinas “Vamos a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en comunicación” de la zona, indicó el mandatario.

Además, Milei confirmó que el Gobierno utilizará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” sobre las Islas Malvinas. “La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, resaltó.