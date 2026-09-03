Una bandera, una causa común y los recursos naturales: qué hay detrás de la "malvinización" de Javier Milei

El Presidente tomó la "causa Malvinas" como bandera política. El gesto de Estados Unidos como catalizador y la bandera de la Selección como elemento de arenga popular. Los recursos naturales y la geopolítica.

Un enemigo común; el mismo enemigo común que otros gobiernos y una dictadura usaron como eje para intentar aglutinar energías políticas divergentes en un mismo liderazgo. La “causa Malvinas” parece incuestionable y Javier Milei encontró allí ese talismán.

A nivel global Donald Trump generó el impulso geopolítico. A nivel popular lo hizo el seleccionado; una bandera arrojada sobre el campo de juego del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta: “Las Malvinas son argentina”, decía el “trapo” que lanzaron los hinchas e hicieron propios los jugadores. Otro activo “intocable”: la Selección de fútbol.

La “causa Malvinas” es el argumento para relajar el discurso del presidente y, a diferencia de su violencia verbal habitual, hacer un llamado a la “unidad nacional”, pero bajo su liderazgo. “Quiero invitar a toda la dirigencia política, económica y social de la Argentina, a sumarse con una misma voz a este reclamo”, dijo.

El gesto de Donald Trump fue un catalizador. El presidente Javier Milei detalló una serie de acciones políticas para defender la soberanía en Malvinas, sobre todo ante el avance de al menos dos empresas para explotar yacimientos petroleros en el mar que rodea a las islas.

El proyecto “Sea Lion” está en Argentina, sobre la plataforma que le corresponde al país. Las empresas que lo tienen son la inglesa Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Antes, la empresa Shell exploró la zona. Las empresas declaran que hay 1.700 millones de barriles de petróleo en existencia. Prevén una inversión de 2200 millones de dólares para 23 pozos. Se trata de compañías de baja relevancia, con activos de alto riesgo, como las de Malvinas, y que por ahora no tienen vinculaciones con otras empresas. El ecosistema de compañías es diverso. Las vinculaciones de capitales entre Canadá, Inglaterra, Australia, Estados Unidos y otros pesos pesados de la minería y el petróleo es mucho más compleja. Hoy Argentina tiene en vías de explotación integral el segundo reservorio de gas no convencional del mundo, el cuarto de petróleo no convencional y algunos de los yacimientos de cobre y litio más grandes del planeta. La ausencia de conflictos, la baja densidad poblacional, el agua y los extensos territorios son más "tentadores" para los inversores extranjeros que el apoyo a la "causa falklands. Ese es en resumen la idea de Milei.