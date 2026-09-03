Discurso completo de Javier Milei sobre Malvinas: qué dijo en la cadena nacional.

El presidente Javier Milei anunció este jueves una serie de medidas destinadas a reforzar la estrategia argentina frente al reclamo de soberanía por Malvinas y cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, orientado a la exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las islas. Durante la cadena nacional, el mandatario sostuvo que la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas debe ser entendida como una política de Estado y afirmó que el desarrollo de actividades petroleras en la zona constituye un desafío concreto para los intereses argentinos. En ese marco, planteó una estrategia que combina herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales, junto con un mayor despliegue de las capacidades de Defensa.

Uno de los principales anuncios fue la decisión de avanzar con un decreto reglamentario para mejorar la coordinación entre los organismos del Estado frente a incumplimientos relacionados con actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina. Según explicó Milei, las distintas dependencias deberán remitir a la Cancillería la información vinculada con esas irregularidades para que puedan impulsarse las sanciones correspondientes.

Milei moviliza el Congreso Además, se incorporarán declaraciones juradas en determinados trámites hidrocarburíferos y dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de impedir que reciban autorizaciones empresas que participen de la explotación de recursos sin reconocer la soberanía argentina sobre las islas. El Gobierno también buscará modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra quienes intervengan en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin reconocer los derechos argentinos.

La reforma de esa legislación será incorporada a un proyecto más amplio de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Ejecutivo enviará al Congreso. La iniciativa contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo definir y coordinar la política en la materia entre las distintas áreas del Estado. En paralelo, el Gobierno buscará ampliar las consecuencias administrativas y penales previstas para las empresas que participen de manera directa o indirecta en actividades hidrocarburíferas vinculadas con la explotación de recursos en áreas cuya soberanía reclama la Argentina.

Otro de los ejes del anuncio estuvo puesto en el fortalecimiento de las capacidades militares y logísticas en el Atlántico Sur. Milei anticipó un incremento de los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.