Malvinas: respaldo del oficialismo y críticas de la oposición tras la cadena nacional de Milei

La cadena nacional de Javier Milei por la cuestión Malvinas generó rápidas repercusiones en el escenario político argentino . El Presidente ratificó el reclamo de soberanía sobre las islas, cuestionó el avance del proyecto petrolero Sea Lion y anunció una serie de medidas que incluyen un decreto para acelerar sanciones, una reforma de la Ley 26.659 y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

“ Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto ”, afirmó Milei durante su mensaje. También sostuvo que la causa “no pertenece a un gobierno ni a un partido político”, sino que es “una causa nacional”.

El mandatario puso especialmente el foco en la explotación de hidrocarburos y advirtió sobre el avance de Sea Lion. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar ”, sostuvo.

Además, anunció que el Gobierno utilizará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para enfrentar las actividades que considere contrarias al reclamo argentino. Entre las medidas anticipadas aparece una modificación de la Ley 26.659 para endurecer las penas frente a operaciones no autorizadas.

Uno de los primeros dirigentes en respaldar públicamente el mensaje fue Daniel Scioli , actual funcionario del Gobierno nacional, quien calificó la cadena como “ brillante” y destacó la defensa “firme e innegociable” de la soberanía y la libertad.

Daniel Scioli respaldó las medidas de Javier Milei Foto: Instagram Daniel Scioli

También se expresó Silvana Giudici, diputada nacional del PRO, quien sostuvo que Malvinas y la Antártida Argentina “merecen políticas de Estado”. La legisladora anticipó además que su bloque está dispuesto a acompañar los proyectos que el Ejecutivo envíe al Congreso vinculados con la cuestión.

Desde La Libertad Avanza, la diputada Karen Reichardt también celebró el discurso presidencial y vinculó la posición adoptada por Estados Unidos con la política exterior desarrollada por Milei durante sus viajes a ese país. “Argentina volvió a ser un país serio”, afirmó.

Las críticas desde la oposición

El mensaje también recibió cuestionamientos de dirigentes opositores, aunque con diferentes enfoques.

El diputado Esteban Paulón manifestó una posición crítica respecto de la estrategia oficial y planteó que la defensa del Atlántico Sur anunciada por Milei debería contemplar también una respuesta frente a las “intrusiones de buques británicos”. Además, cuestionó lo que considera una política de acercamiento del Gobierno hacia Estados Unidos.

Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde el gobierno bonaerense. Carli Bianco puso el foco en el momento elegido por la administración nacional para anunciar las nuevas medidas y cuestionó que el Gobierno no hubiera utilizado antes las herramientas que ya existen en la legislación argentina.

Bianco recordó que las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration comunicaron en diciembre de 2025 su decisión de avanzar con Sea Lion y sostuvo que, desde entonces, el proyecto continuó su desarrollo sin que el Gobierno nacional tomara medidas que considerara suficientes.

El funcionario bonaerense también cuestionó el vínculo que Milei mantuvo durante su gestión con el Reino Unido y planteó que su espacio buscará modificar la política argentina hacia las islas a partir de diciembre de 2027.

La crítica de la izquierda

Desde la izquierda, la reacción fue todavía más dura. La diputada nacional Myriam Bregman cuestionó el discurso presidencial y apuntó contra el alineamiento internacional del Gobierno.

Myriam Bregman saltó contra el Gobierno tras la cadena nacional / Foto: Analía Melnik

Bregman ironizó sobre el giro de Milei en torno a la cuestión Malvinas y sugirió que Estados Unidos podría estar utilizando al Presidente argentino en su disputa con el Reino Unido. En una de sus críticas más fuertes, sostuvo que el discurso presidencial parecía responder a un libreto escrito en el “Pentágono”.

De esta manera, la cadena nacional volvió a colocar a Malvinas en el centro de la agenda política argentina, pero también abrió una discusión entre los distintos espacios sobre la estrategia que debe adoptar el país frente al Reino Unido, el avance de la explotación petrolera y el rol de Estados Unidos en el conflicto de soberanía.