Paso a Chile: la razón que aceleró el cierre y complicó las previsiones

El vocero del Sistema Integrado Cristo Redentor, Osvaldo Valle, explicó en MDZ Radio cómo se resolvió el cierre del paso a Chile y remarcó que las decisiones se toman entre Argentina y Chile, condicionadas por los cambios rápidos en las condiciones meteorológicas sobre todo en alta montaña.

Valle señaló que el cierre fue solicitado por Chile debido al empeoramiento de las condiciones climáticas. “En realidad la climatología no la maneja el ser humano, primero. Chile pidió el corte, indudablemente porque ya había comenzado a precipitar”.

El funcionario explicó que las previsiones iniciales no anticipaban necesariamente un cierre inmediato. “Había probabilidades de una precipitación leve, pero también las rachas de viento estaban sobre 40, 20 y 60 kilómetros por hora en algunos momentos. Y de ahí que se pidió la suspensión”.

En ese sentido, sostuvo que uno de los principales factores que inciden en estas decisiones es la variabilidad de los pronósticos. “Lo que sucede es que los cambios climatológicos a veces se anticipan como se disipan”.

Según Valle, esa modificación en los tiempos previstos fue determinante en la decisión adoptada durante la jornada. “Se empezó a anticipar el temporal” y, ante el cambio de las condiciones, “lamentablemente se tiene que” suspender el tránsito.

El vocero marcó además una diferencia entre las condiciones de ambos lados de la cordillera. “Nosotros tenemos un camino recto hasta Las Cuevas, entonces generalmente Argentina es como que aguanta más”, mientras que del lado chileno “están los caracoles, el hielo y todo eso”.

Por ese motivo, remarcó que el pedido del país vecino resulta determinante para el funcionamiento del corredor internacional: “Si un país ya no quiere el tránsito, no puede el tránsito, lamentablemente hay que suspenderlo”.

La coordinación entre Argentina y Chile

Frente a los cuestionamientos sobre una eventual falta de firmeza de la coordinación argentina, Valle fue categórico respecto de la forma en que se resuelven las interrupciones del tránsito. “Las decisiones, como todos, se toman entre ambas partes”.

El funcionario también destacó que existe comunicación entre las autoridades de ambos países y atribuyó buena parte de las dificultades a la rapidez con la que pueden cambiar las condiciones meteorológicas. “El tema pasa por estos cambios rápidos de los meteoros”.

Para graficar esa situación, explicó que un fenómeno previsto para una determinada hora puede adelantarse significativamente. “De golpe te informa que el temporal que iba a venir, como puede pasar hoy, que dice a las 16 horas, a las 13 se adelanta, entonces no te da tiempo a reabrir. Ese es el tema”.

Valle sostuvo que la decisión no depende exclusivamente de los organismos argentinos y explicó que, una vez que Chile interrumpe el tránsito, quienes circulan por la ruta deben detenerse antes de ingresar al sector fronterizo. “Ayer, yo inclusive a un periodista y amigo le mandé una fotito, un video, 15.57, 15.58 cortaron la barrera en Chile” y, ante esa situación, “el carabinero te dice 'no, no subís'”.

Finalmente, señaló que el sistema contempla barreras a ambos lados de la frontera para evitar que los vehículos continúen cuando el tránsito internacional ya fue suspendido. “Por eso que hay dos portones, portones del lado chileno y argentino que se cierran y no se habilitan para cruzar”.

Respecto de la continuidad de la situación, Valle indicó que ambas coordinaciones debían evaluar nuevamente el estado de la ruta y las condiciones meteorológicas antes de definir los próximos pasos. “En un rato más se están pidiendo los informes, están trabajando ambas viabilidades, así que vamos a tener novedades media mañana”.

El vocero planteó así que la eventual reapertura quedaría supeditada a la evolución del tiempo y a la evaluación conjunta de las autoridades de ambos países.