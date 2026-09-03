Escucharon una detonación y se tiraron de un primer piso: pasó en la misma escuela del tirador de Santa Fe

Ocho estudiantes saltaron desde un primer piso en San Cristóbal tras escuchar una detonación, en un hecho que ocurrió en la misma escuela donde un alumno realizó un tiroteo en marzo pasado.

Ocho estudiantes de 13 a 17 años se arrojaron desde el primer piso de una escuela tras escuchar una fuerte detonación proveniente del exterior. Cuatro de ellos permanecen en observación, en la ciudad santafesina de San Cristóbal.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, donde, el 30 de marzo pasado, un alumno de 15 años ingresó armado con una escopeta, inició un tiroteo, mató a Ian Cabrera, de 13, e hirió a otros ocho estudiantes.

Detonación y ataque de pánico en Santa Fe El incidente actual tuvo lugar cuando los adolescentes se encontraban dentro del edificio y, presuntamente, el ruido provocado por un camión generó temor y los llevó a saltar.

Cuatro de los menores recibieron el alta médica inmediata al no presentar lesiones y sufrir cuadros de pánico, mientras que los otros cuatro quedaron en observación para realizarles curaciones y estudios preventivos por lesiones leves.

El tirador de la Escuela 40 de Santa Fe Sobre el ataque de hace seis meses, el adolescente agresor fue trasladado a un instituto de menores de Santa Fe y la investigación avanzó con una audiencia de atribución de cargos.