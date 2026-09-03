Tango y tap en un mismo escenario: cómo es la propuesta de IMPULSO y dónde verla

¿Qué sucede cuando los movimientos del cuerpo también producen la música de un espectáculo? Esa es una de las premisas de IMPULSO, una experiencia escénica que reúne tango, tap, freestyle, percusión y música en vivo . La propuesta se presenta todos los domingos de septiembre a las 20.30 en el Teatro Asterion de Buenos Aires.

El espectáculo parte del encuentro entre diferentes disciplinas, pero evita plantearlas como una fusión. En cambio, propone que el tango y el tap conserven sus respectivas identidades mientras establecen un diálogo sobre el escenario . El resultado coloca al ritmo en el centro de la experiencia. Los bailarines generan sonidos con sus movimientos, interactúan con los músicos y convierten al cuerpo en un instrumento más dentro de la puesta.

Uno de los elementos centrales de IMPULSO es el papel que adquiere el tap como danza y, simultáneamente, como instrumento de percusión . Los sonidos generados por los pies de los bailarines dialogan con la orquesta de tango, que toca en vivo durante las funciones. De esta manera, el movimiento deja de estar únicamente acompañado por la música y pasa a participar directamente de su construcción.

La orquesta tampoco cumple solamente una función de acompañamiento. Los músicos forman parte activa del intercambio que se desarrolla sobre el escenario, dentro de una propuesta atravesada por el ritmo, la improvisación, el movimiento y la escucha .

IMPULSO tiene funciones todos los domingos de septiembre a las 20:30 en el Teatro Asterion.

El tango aporta uno de los lenguajes musicales de la obra, mientras que el tap incorpora su dimensión percusiva. A ellos se suman elementos de freestyle y otras formas de movimiento para construir una experiencia común. La puesta reúne además a artistas pertenecientes a diferentes disciplinas y generaciones.

Quiénes forman parte del elenco y la orquesta

El elenco de IMPULSO está integrado por Agustín Almirón, Rocío Arévalo, Mario Rizzo, Sol Irupe y Alejandro Segovia. Almirón es bailarín, coreógrafo y docente especializado en tap. A lo largo de su trayectoria formó parte de producciones como “Company”, protagonizada por Fer Dente, y “El Mago de Oz”, del Teatro Nacional Cervantes.

La música en vivo está a cargo de una orquesta formada por Mayumi Urgino en violín, Nicolás Velazquez en bandoneón, Gerardo Solnie en percusión, Tabaré Leyton en voz y Pablo Valle en piano. Valle es pianista, compositor, arreglador y director musical. Su trayectoria incluye presentaciones en más de 30 países y, durante 2026, realizó junto a su sexteto una gira por Japón con 21 funciones en 19 ciudades.

La propuesta nació de una idea de Felicitas Viader y se desarrolló junto a Almirón y Gerardo Solnie, con Valle al frente de la formación musical.

Cuándo se presenta IMPULSO y cuánto cuestan las entradas

IMPULSO tiene funciones todos los domingos de septiembre a las 20:30 en el Teatro Asterion, ubicado en Zelaya 3122, Ciudad de Buenos Aires. Las entradas generales cuestan $30.000, mientras que también se encuentra disponible una entrada solidaria por $25.000.