Continúa la limpieza de canales antes de la llegada del Súper Niño

En los últimos días, la Municipalidad de Las Heras ejecutó un importante operativo de limpieza en el Zanjón de Los Ciruelos , uno de los colectores aluvionales más importantes de la provincia. Los trabajos se enmarcan en el plan de acción preventiva antes de la llegada del fenómeno climático denominado Súper Niño .

Durante los trabajos, realizados de manera conjunta con la Dirección de Hidráulica de la Provincia, los operarios retiraron basura, sedimentos y otros elementos que podían obstaculizar la normal circulación de agua por el cauce.

Según explicaron desde el municipio, de las intervenciones participaron una excavadora neumática, una minicargadora, dos camiones de gran porte y un camión de menor tamaño. A su vez, la municipalidad aportó dos camionetas de apoyo, tres camiones volcadores y un camión Foton.

Los trabajos de limpieza se enmarcan en un plan de prevención por el Súper Niño

Este trabajo se complementa con el ejecutado en la Ruta Nacional 7, en dónde se despejaron sectores considerados prioritarios. Como saldo de esa intervención, ingresaron al vertedero más de 150 toneladas de residuos.

Además de los trabajos realizados en el Zanjón de Los Ciruelos, otros organismos públicos también han realizado intervenciones en diferentes cauces y canales de la provincia como medida preventiva antes de la llegada del anunciado fenómeno climático.

En los últimos días, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Ciudad realizaron una importante intervención en el Canal Papagayos, aunque días después las imágenes de MDZ dieron cuenta del estado de suciedad que presentaba nuevamente.

A su vez, a principios del mes de agosto la limpieza del sifón del canal Jarillal derivó en el retiro de 150.000 kilos de basura de ese lugar, apenas un porcentaje de los casi 2 millones de kilos que se extraen por año de los canales mendocinos.

La limpieza del canal Jarillal, en Godoy Cruz.

La acumulación puede reducir entre un 30% y un 70% la capacidad de conducción de un canal, afectando la entrega de los turnos de riego y aumentando el riesgo de obstrucciones que terminen provocando desbordes, accidentes viales o daños en viviendas y comercios cercanos.

Qué es el Súper Niño

El término Súper Niño se utiliza para describir un episodio de El Niño especialmente intenso, un fenómeno climático que se produce cuando las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial se mantienen anormalmente cálidas durante un período prolongado.

El calentamiento del Pacífico modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones habituales de lluvias, temperaturas y tormentas en distintas regiones del mundo. En Sudamérica, sus efectos pueden traducirse en cambios importantes en las precipitaciones y en la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, aunque su impacto concreto varía según la región y el momento del año.