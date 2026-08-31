Preocupación por la acumulación de basura en el Canal Papagayos a sólo tres días de su limpieza

El viernes pasado se llevó a cabo un operativo de limpieza en el Canal Papagayos , en la Ciudad de Mendoza. El mismo fue llevado a cabo de manera coordinada entre el Ministerio de Energía y Ambiente, la Dirección de Hidráulica y el propio municipio capitalino. La tarea tenía una trastienda crucial: la provincia se está preparando para recibir el fenómeno del " Súper Niño ", el cual traería aparejado meses con intensas tormentas, por lo que mantener los cauces limpios y en condiciones es crucial para intentar contener el flujo hídrico. Este lunes, tan solo tres días después, la basura comienza a cumularse nuevamente en el cause, pese a las numerosas advertencias.

La postal al caminar por la zona es, cuanto menos, elocuente. Por donde se espera que en unos meses circule el agua se acumula la basura que ciudadanos arrojan al pasar. Bolsas de plástico, latas, bolsas de nylon, cajas, botellas y otro tipo de residuos comienzan a acumularse en un lugar del que hace poco retiraron más de 150 toneladas de basura, los cuales debieron ser transportados en más de 20 viajes. Según detallaron desde Capital, este tipo de tareas se lleva a cabo de manera periódica los últimos viernes de cada mes.

Este tipo de comportamiento no es novedoso, aunque el contexto en el que se da hace que adquiera otra relevancia. "Es una cuestión de educación, conciencia y responsabilidad ciudadana. Porque creo que ninguna persona, ni ningún ciudadano tenga interiorizado o crea que tirar un residuo en un lugar que no está habilitado o en un cauce sea algo que esté bien", señaló la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. En ese sentido, la funcionaria expuso que "no hace falta hacer una campaña de educación para decirle al ciudadano que no está bien tirar basura en esos lugares. Es una cuestión lógica y cotidiana. Todos sabemos en dónde se tira la basura y en dónde no".

A pesar de que en esta ocasión fue el canal Papagayos el que quedó en el centro del debate, estas situaciones se repiten en distintos cauces y canales aluvionales de la provincia. "Ayer nos mandaron una foto de un canal muy grande en el que hay un auto desmantelado adentro. Había desde una lata vieja, hasta un auto... colchones, animales muertos, lo que se les ocurra", dijo Sergio Marinelli, Superintendente de Irrigación. Según detalló el titular de Irrigación, en Mendoza hay 13.000 kilómetros de canales, lo que hace "muy difícil" determinar cuál es la zona en la que más ocurren estas prácticas.

Ante la llegada de un fenómeno como el Súper Niño, desde el Gobierno resaltan la importancia de que la infraestructura hídrica de la provincia esté preparada para cuando los efectos más se hagan sentir . "Estos canales tienen que funcionar de la manera que se necesitan y en el momento que se necesitan", había resaltado hace unos días Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque del ministerio de Energía y Ambiente. En ese sentido, aseveró que "el canal que va a funcionar mejor no es el que mejor se limpie, sino el que no se ensucie". Esta última afirmación toma especial relevancia tras las imágenes registradas este lunes en el canal Papagayos, tres días después del operativo de limpieza.

El pasado viernes se llevó a cabo la limpieza del Canal Papagayos. Mariano Godoy / MDZ Radio

Ante este repetido panorama, teniendo en cuenta que se sigue arrojando basura en el canal, desde el municipio se puso sobre la mesa la posibilidad de colocar cámaras en determinados sectores. La intención es utilizar registros de video y fotomultas para identificar a quienes arrojen residuos en los cauces.

Julieta Caballero - MDZ

Cuándo serían más severos los efectos del Súper Niño

Durante la reunión que se llevó a cabo el pasado 24 de agosto, en la que participaron representantes de los 18 municipios y del Ejecutivo provincial, la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo explicó que actualmente se está transitando la "fase cálida" del fenómeno. "Estamos teniendo anomalías más significativas en la región del Niño 3.4, que muestra las condiciones meteorológicas más importantes para nuestra región". De acuerdo a lo explicado por Naranjo Tamayo, Mendoza ya experimenta efectos, sobre todo en alta montaña con las nevadas. "Nos estamos preparando para lo que se viene porque para el periodo octubre-noviembre-diciembre se espera 95% de probabilidad de máxima intensidad".

Según detalló la meteoróloga, esto conllevaría para la provincia una continuidad de las intensas nevadas, mientras que durante la primavera y el verano la situación podría acarrear una "mayor frecuencia de vientos zonda, tormentas severas, anegamientos e incluso enfermedades fitosanitarias por el aumento de la humedad y de la temperatura". Este tipo de condiciones, explica Naranjo Tamayo, podrían extenderse hasta otoño de 2027.

Las zonas que se verían más afectadas y el sistema de Alerta Temprana

Ante un panorama en el que se espera mayor caudal en los cauces, en aquella reunión con los municipios la Ministra explicó que la Dirección de Hidráulica debió "incrementar las tareas, sobre todo de infraestructura y de mejora de preparación de esa infraestructura para que pueda hacer frente a todos estos eventos". Según los cálculos que hacen desde el Gobierno, habrá "entre un 30% y un 60%" de caudal que en una temporada primavera-verano normal.

Lluvia e inundaciones en el centro de Mendoza

Por su parte, Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, aseguró que Mendoza tiene "medido" el fenómeno y explicó que la población tendrá disponible un sistema de alerta temprana a través de la aplicación "Mendoza por Mí", el cual va a llegar a los más de 500.000 usuarios registrados. "Podrán saber previamente cuándo va a suceder un fenómeno al que hay que estar atento", detalló el funcionario.

Sobre las zonas más propensas a sufrir las consecuencias del fenómeno, Mema dijo que el Gobierno las tiene "bien mapeadas", y detalló que "el piedemonte es una zona más complicada, la zona en el llano también -por los anegamientos-, y la zona sur". " En cada una de esas zonas lo tenemos mapeado y lo tenemos sectorizado con las alertas tempranas que vamos a llevar adelante", aseguró.

Qué es el Súper Niño

El término Super Niño se utiliza para describir un episodio de El Niño especialmente intenso, un fenómeno climático que se produce cuando las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial se mantienen anormalmente cálidas durante un período prolongado.

El calentamiento del Pacífico modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones habituales de lluvias, temperaturas y tormentas en distintas regiones del mundo. En Sudamérica, sus efectos pueden traducirse en cambios importantes en las precipitaciones y en la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, aunque su impacto concreto varía según la región y el momento del año.