Ángel Di María sorprendió a Martín Bossi en pleno Teatro Broadway de Rosario

Ángel Di María sorprendió a Martín Bossi al asistir junto a Jorgelina Cardoso a la última función de “La cena de los tontos” en Rosario.

Ángel Di María volvió a demostrar que, lejos de las canchas, también es un espectador fiel del teatro. El jugador de Rosario Central se presentó por sorpresa en el Teatro Broadway de su ciudad natal para disfrutar de la última función de "La cena de los tontos", la comedia que Martín Bossi viene protagonizando desde marzo de 2025, producida por Adrián Suar y Guillermo Francella y que superó los 260 mil espectadores en su gira por el país.

Una sorpresa guardada con recelo La producción del espectáculo y las autoridades del Teatro Broadway mantuvieron el operativo en absoluto silencio. Nadie del elenco sabía lo que estaba por ocurrir: minutos antes de la última función en Rosario, Di María apareció en camarines acompañado por su esposa, Jorgelina Cardoso, generando la sorpresa total de Martín Bossi.

Gustavo Bermúdez y un debut especial La visita también tuvo un significado particular para Gustavo Bermúdez, quien debutaba por primera vez en su carrera sobre un escenario rosarino. Jorgelina Cardoso, fanática confesa del actor, le contó que gracias a su papel en la telenovela “Nano” había aprendido lenguaje de señas, un gesto que emocionó al elenco.

Fotos, charlas y risas desde el palco vip Antes del inicio de la obra, Di María y Cardoso compartieron un rato con todo el elenco: Bossi, Bermúdez, Laurita Fernández, Esteban Prol y Guillermo Arengo, y también con el equipo de producción y los técnicos del teatro. Se sacaron fotos y charlaron distendidamente. Ya instalados en el palco vip, la pareja disfrutó de principio a fin la comedia francesa de Francis Veber, entre risas y aplausos.