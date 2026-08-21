El bombazo de Ángel Di María tras la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores

Luego de la eliminación frente a Corinthians en octavos de final, Ángel Di María lanzó una sorpresiva declaración que shockeó a los hinchas del Canalla.

Rosario Central quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Corinthians y, apenas finalizó el partido, todas las miradas se dirigieron hacia Ángel Di María. La transmisión oficial mostró al Fideo visiblemente angustiado por la eliminación y, minutos después, el propio futbolista dejó una frase que abrió un interrogante sobre su futuro en el Canalla.

El bombazo de Ángel Di María tras la eliminación de Rosario Central de la Libertadores “Es un momento duro. Mi sueño era otro, mis ganas eran otras de poder continuar. Es fútbol. Ahora me va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”, expresó Di María después del empate que dejó a Central afuera de la competencia. Sus palabras generaron preocupación entre los hinchas, que esperaban que el regreso del campeón del mundo a Rosario se extendiera por más tiempo.

X @ESPN El Fideo había decidido ponerle punto final a su etapa en Europa para cumplir uno de los grandes deseos de su carrera: volver a vestir la camiseta de Rosario Central. Sin embargo, su regreso a Arroyito se había postergado un año debido a las amenazas que recibió junto a su familia en Rosario. Finalmente, volvió y rápidamente construyó una conexión especial con los hinchas, un factor que podría ser determinante para intentar convencerlo de continuar.

Respecto del partido ante Corinthians, Di María consideró que Central mereció mejor suerte en la serie: “Hoy el partido fue muy parejo. No hubo una gran diferencia. Los dos intentamos, pero ninguno tuvo ocasiones tan claras. De local podríamos haber ganado por uno o más goles. Nos toca quedar eliminados de una manera que no esperábamos”, analizó el delantero.