Por qué algunos recomiendan rociar el piso con vinagre una vez por semana

El vinagre es un aliado para desinfectar y mantener el brillo de los pisos, que suelen ser el foco principal de acumulación de bacterias en el hogar. Para aprovechar sus propiedades desengrasantes sin dañar los materiales, basta con integrarlo a la rutina de limpieza .

En primer lugar, barrer o aspirar la superficie para retirar el polvo y los residuos superficiales. Nunca debe usarse en estado puro. La proporción ideal es media taza de vinagre blanco por cada balde de agua.

Luego sumergir la mopa o el trapo en la mezcla y escurrirlo al máximo para evitar encharcamientos. Una humedad moderada es más que suficiente para aflojar la suciedad.

Para el final, si el piso lo requiere, se puede repasar con un paño humedecido únicamente en agua limpia. El olor característico del producto se evapora por completo a los pocos minutos de secarse.

Este truco con vinagre es perfecto para limpiar y dejar brillante cualquier tipo de piso. Foto: Shutterstock

La acidez natural de este producto resulta abrasiva para ciertos acabados y altamente peligrosa si se combina de forma imprudente.

El mármol, granito, terrazo y otras superficies calcáreas nunca deben entrar en contacto con esta solución, ya que su acidez corroe el pulido y deteriora la piedra.

En tanto, en pisos de madera o porcelanatos con tratamientos de cera, es imprescindible revisar el manual del fabricante antes de utilizar soluciones caseras.

Por último, jamás se debe mezclar vinagre con lavandina ni con ningún limpiador a base de cloro. Esta combinación produce una reacción química que libera gases tóxicos muy perjudiciales para la salud.