Vuelve el teatro de revista a calle Corrientes con Carmen Barbieri como invitada: cuándo y dónde verlo

El teatro de revista regresa a la cartelera porteña con “VUELVE” , un espectáculo encabezado por Álvaro Navia y Gabriel Villalba que contará con la participación estelar de Carmen Barbieri. La propuesta llegará el 11 de septiembre al Teatro Buenos Aires y tendrá una temporada limitada de solamente seis funciones durante el mes.

Humor, vedettes, imitaciones, música y diferentes cuadros escénicos forman parte de una propuesta que busca recuperar algunos de los elementos característicos de la revista porteña y trasladarlos al presente.

El espectáculo tiene una historia que funciona como hilo conductor para presentar los diferentes números de revista. La trama comienza con dos hombres interpretados por Álvaro Navia y Gabriel Villalba que escapan de la policía . En medio de la persecución, ambos encuentran refugio en un convento y, para evitar ser descubiertos, toman una decisión: hacerse pasar por monjas.

A partir de esa situación comienzan los equívocos, las imitaciones, los diferentes personajes y una sucesión de situaciones que dan paso a los distintos números que integran la propuesta. La puesta incorpora vedettes, bailarinas, bailarinas curvy y bailarines , además de música y cuadros escénicos. El objetivo es recuperar diferentes componentes asociados históricamente con la revista y abordarlos desde una propuesta actual.

Álvaro Navia, además de protagonizar la obra, es el creador de su idea original. Gabriel Villalba , por su parte, combina su participación sobre el escenario con la dirección del espectáculo.

Carmen Barbieri y su regreso al género

Una de las figuras centrales de “VUELVE” será Carmen Barbieri, quien tendrá una participación estelar durante las funciones. Actriz, comediante y capocómica, Barbieri vuelve de esta manera a encontrarse con un género que atravesó buena parte de su trayectoria artística.

Su incorporación establece un vínculo entre la nueva propuesta y la historia de la revista argentina, de la que formó parte a través de numerosas temporadas. Junto a ella estará Álvaro Navia, con una extensa trayectoria ligada al humor y la imitación, además de Gabriel Villalba.

Durante las seis funciones, la estructura de comedia de enredos servirá como punto de partida para recuperar elementos tradicionales como las plumas, el baile, los números musicales, las vedettes y las imitaciones.

Cuándo son las funciones y cómo comprar entradas

“VUELVE” estrenará el viernes 11 de septiembre a las 22.30 en el Teatro Buenos Aires, ubicado en Avenida Corrientes 1699, esquina Rodríguez Peña 411.

La temporada contará únicamente con seis funciones, todas durante septiembre de 2026: 11, 12, 18, 19, 25 y 26. Todas las presentaciones comenzarán a las 22:30 horas.

Las entradas para el espectáculo se encuentran disponibles a través de Plateanet.