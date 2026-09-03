La industria automotriz se recuperó en agosto, pero la producción acumula una caída del 17,1% en el año

La industria automotriz argentina mostró una recuperación durante agosto en sus principales indicadores frente a julio. La producción, las exportaciones y las ventas mayoristas registraron mejoras mensuales, aunque todavía permanecen por debajo de los niveles alcanzados durante agosto del año pasado.

Según el informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) , las terminales radicadas en el país produjeron 39.381 vehículos entre automóviles y comerciales livianos , exportaron 24.589 unidades y entregaron 39.068 vehículos a la red de concesionarios durante el octavo mes del año.

El principal dato positivo estuvo en la producción. En agosto, las terminales argentinas fabricaron 39.381 vehículos , lo que representó un incremento del 26,3% respecto de julio .

Sin embargo, el crecimiento mensual no alcanzó para superar el nivel del mismo mes del año anterior. Frente a agosto de 2025, cuando se habían producido 44.545 unidades , la fabricación registró una caída interanual del 11,6% .

La diferencia también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y agosto se produjeron 275.228 vehículos , frente a los 332.135 fabricados durante el mismo período de 2025. Esto implica una baja acumulada del 17,1% en los primeros ocho meses del año.

Importante baja en la producción de autos con respecto a la misma etapa del año de 2025

El desempeño fue diferente según el tipo de vehículo. La producción de automóviles fue la más afectada en la comparación interanual, mientras que los utilitarios registraron una caída más moderada. Los modelos con mayor perfil exportador y comercial continúan teniendo un peso importante en el comportamiento de la actividad.

Exportaciones de autos: crecieron frente a julio y acumulan una suba de 0,9%

En agosto, las terminales argentinas exportaron 24.589 vehículos. El número significó una suba del 5,2% respecto de julio, aunque también quedó por debajo del resultado de agosto de 2025: la caída interanual fue del 3,6%.

A diferencia de la producción, las exportaciones consiguieron mantener un resultado positivo en el acumulado del año. Entre enero y agosto se enviaron al exterior 174.859 unidades, frente a las 173.382 exportadas durante los primeros ocho meses de 2025. La diferencia permitió sostener una mejora acumulada del 0,9%.