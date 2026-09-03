Cómo se usarán las "red flag" de WhatsApp y para qué servirán

La aplicación de mensajería WhatsApp avanza con nuevas medidas de seguridad y trabaja en una función que podría cambiar la forma en que los usuarios detectan amenazas: una advertencia tipo “red flag” para señalar los peligros de utilizar versiones no oficiales del servicio.

Según trascendió a partir de pruebas en desarrollo, esta herramienta mostrará alertas visibles dentro de la app cuando se detecten clientes modificados o aplicaciones no autorizadas. El objetivo es claro: advertir a los usuarios sobre los riesgos de seguridad y privacidad que implica salir del ecosistema oficial.

Las versiones alternativas —muchas veces conocidas como “mods”— suelen ofrecer funciones extra, pero también representan una puerta de entrada a problemas graves. Entre los principales riesgos se destacan:

La nueva “red flag” funcionaría como una advertencia preventiva, alineada con la estrategia de la compañía de reforzar la seguridad de las cuentas, más allá del cifrado de extremo a extremo que protege los mensajes.

Esta iniciativa se suma a otras mejoras recientes impulsadas por la empresa, como nuevas herramientas para proteger el acceso a las cuentas y brindar más información contextual a los usuarios, por ejemplo al recibir llamadas de números desconocidos.

En ese sentido, la compañía busca que los usuarios tengan más control y conocimiento sobre posibles amenazas, bajo la premisa de que la seguridad no depende solo de la tecnología, sino también de las decisiones que toman las personas al usar la app.

Por el momento, la función se encuentra en fase de pruebas y no tiene fecha confirmada de lanzamiento global. Sin embargo, como ocurre con otras novedades de la plataforma, es probable que su implementación sea gradual y comience en versiones beta antes de expandirse al público general.