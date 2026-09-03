Cómo está hoy la casa de Barreda, el escenario del cuádruple femicidio que ahora es furor por su estreno en el streaming

Mientras el estreno de Barreda en Prime Video reactiva el interés por el crimen de 1992, la histórica casa avanza en su transformación en un espacio de memoria.

Actualmente, la casa de Barreda se encamina a convertirse en un espacio de memoria, reparación y prevención de la violencia de género.

Ricardo Barreda era un reconocido odontólogo de La Plata que vivía junto con su esposa, su suegra y sus dos hijas. El 15 de noviembre de 1992 las asesinó con una escopeta en su casa de la calle 48. Durante mucho tiempo, la vivienda del centro platense quedó congelada en uno de los crímenes más estremecedores de la ciudad, y hoy, vuelve a estar en el centro de la escena.

Casi 35 años después del cuádruple femicidio, el estreno de la película Barreda reactivó el interés por la historia del histórico asesinato de Gladys McDonald, Elena Arreche y Cecilia y Adriana Barreda, mientras el edificio atraviesa una transformación que busca convertirlo en un espacio dedicado a la memoria y la prevención de la violencia de género.

Así estaba la casa de Barreda antes de ser refaccionada. Foto: Télam Así está la casa hoy La casona, ubicada en la calle 48 entre 11 y 12, estuvo cerrada, tapiada y venida abajo durante casi tres décadas. Las pintadas en sus paredes y el estado de abandono fueron una marca de la ciudad, hasta que, recién en 2021, tras la expropiación aprobada por la Legislatura bonaerense, la Provincia tomó posesión del inmueble y arrancaron las obras de recuperación.

Así se ve por fuera la casa de la familia Barreda en 2026. Lo primero que cambió fue la fachada. Ahora ya se puede ver un mural con los rostros de Gladys, Elena, Cecilia y Adriana y una placa con sus nombres, que busca correr el foco del femicida mediático y recordar a las víctimas.

Así está la puerta de la casa de Barreda hoy. Un cambio de mirada La película y la casa trazan un paralelismo ineludible: el cambio de perspectiva social y mediática sobre la violencia de género, y la relectura de un crimen que ocurrió cuando todavía no existía la figura del femicidio en Argentina. Buena parte de la cobertura de los noventa contribuyó a convertir al asesino en un personaje de la cultura popular, mientras las historias de las víctimas quedaban relegadas.