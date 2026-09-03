El fenómeno de percusión Stomp volvió a la Argentina: mirá qué famosos estuvieron presentes

Después de 16 años de ausencia, STOMP volvió a encontrarse con el público argentino el miércoles por la noche en el Teatro Ópera. En un show de casi dos horas, los ocho integrantes de la agrupación llevaron a cabo una puesta inigualable construida alrededor de la percusión, el movimiento, el humor y la interacción con los espectadores , con la premisa de que se puede hacer música con cualquier objeto.

La primera función terminó con el público de pie y una ovación para los intérpretes , dando comienzo oficialmente a una temporada limitada en Buenos Aires, con un total de 10 funciones que se llevarán a cabo hasta el 13 de septiembre. Decenas de figuras del espectáculo, la música, la televisión y la cultura dijeron presente en el evento que marcó el regreso de Stomp al país.

Creado por Luke Cresswell y Steve McNicholas , Stomp parte de una premisa particular: construir música y secuencias rítmicas sin recurrir únicamente a instrumentos tradicionales. Sobre el escenario, ocho intérpretes utilizan tachos de basura, escobas, bidones, cajas, encendedores, palmas y pasos , entre otros elementos, para generar diferentes sonidos y composiciones.

El espectáculo se desarrolla sin diálogos . En su lugar, la comunicación se construye mediante el ritmo, los movimientos, el humor físico y la interacción entre los artistas y el público. La propuesta combina así diferentes lenguajes. Además de la percusión, incorpora elementos de teatro físico, danza, comedia visual y concierto , acompañados por el diseño de luces y la presencia escénica de los artistas.

La participación de los espectadores también ocupa un lugar dentro de las funciones. A partir de diferentes dinámicas, el elenco convierte al público en una parte activa de algunas secuencias rítmicas.

Los números clásicos y las novedades de STOMP en Buenos Aires

Para su nueva visita a Argentina, la compañía preparó una selección que combina algunos de sus números más emblemáticos con momentos renovados. La puesta mantiene como ejes la precisión de las coreografías y la construcción de diferentes paisajes sonoros a partir de objetos que originalmente no fueron concebidos como instrumentos musicales.

Stomp llegó a la Argentina. Gentileza

El regreso porteño llega luego de una extensa historia en los escenarios internacionales. En Nueva York, Stomp alcanzó más de 11.000 funciones antes de finalizar su ciclo en 2023. A lo largo de más de tres décadas, el espectáculo también recibió distintos premios internacionales y llevó su formato a más de 50 países.

Hasta cuándo se presenta STOMP y cómo conseguir entradas

Stomp hará una seguidilla de shows en el Teatro Ópera de Buenos Aires hasta el domingo 13 de septiembre, como parte de una temporada limitada. Las funciones se realizan en el teatro ubicado en Avenida Corrientes 860, en la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas se encuentran disponibles mediante Ticketek y los canales habituales de venta del Teatro Ópera.

Mirá las fotos de los famosos que estuvieron presentes en la alfombra roja de Stomp

Turco Naim en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Licha y su pareja en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Graciela Alfano en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Abril Schapo en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Sabrina Carballo en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Sofía "Jujuy" Jiménez en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Paula Morales en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Roberto Peña y su pareja en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Patricia Palmer en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Pamela Baigún, Lare y Carmela Barsamián en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Miriam Lanzoni en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Nancy Duré en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Laura Novoa en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Melody Luz en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Inés Estévez en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Guillermo Pfening en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Graciela Stéfani en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Fran Yan en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Fío Gimenez en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Facundo Mazzei en la alfombra roja de Stomp. Gentileza

Brenda Villoslada en la alfombra roja de Stomp. Soy Prensa