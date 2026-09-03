Expectativa por la posible llegada de un local de Pinterest a la Argentina: dónde abriría

Pinterest dio una nueva señal de crecimiento en la Argentina y comenzó a conformar, por primera vez, un equipo con base en Buenos Aires. La compañía abrió tres búsquedas laborales destinadas a profesionales que estarán enfocados en desarrollar el negocio de la plataforma en Argentina, Chile y Colombia.

Las posiciones disponibles son Senior Industry Manager, Senior Client Partner y Client Account Manager , tres cargos vinculados principalmente con el desarrollo comercial, la relación con anunciantes y el crecimiento del negocio publicitario.

Hasta ahora, la operación de Pinterest en el mercado argentino era gestionada desde México. Con las nuevas incorporaciones, la compañía busca tener una estructura más cercana al mercado local y potenciar sus vínculos con empresas, anunciantes y profesionales del sector.

Según explicó Marcos Westphalen, vicepresidente de Pinterest para Latinoamérica, la creación de este equipo representa un cambio en la estrategia de la compañía y permitirá trabajar de manera más directa en la Argentina.

Los perfiles buscados cuentan con experiencia en áreas como publicidad digital, ventas de medios, marketing y desarrollo de negocios. Para los puestos comerciales también se valorará especialmente el conocimiento del mercado y los vínculos con anunciantes y referentes de marketing de la región.

¿Pinterest abrirá un local en Buenos Aires?

La posibilidad de que Pinterest desembarque físicamente en la Argentina comenzó a generar expectativa a partir de las nuevas búsquedas laborales. Sin embargo, por el momento la empresa no confirmó oficialmente la apertura de un local comercial ni de una oficina en Buenos Aires.

Por eso, el principal dato concreto es la creación del primer equipo local de la plataforma. La medida puede interpretarse como un paso previo para consolidar su presencia en el país, aunque todavía no existe una fecha anunciada para una eventual apertura física.

Pinterest ya tiene presencia comercial en Argentina desde hace varios años. En 2022 habilitó su negocio publicitario en el país y posteriormente señaló al mercado argentino como uno de los estratégicos dentro de su expansión regional.

La llegada de nuevos puestos de trabajo con base en Buenos Aires vuelve a poner el foco sobre los planes de la compañía y abre la puerta a una mayor presencia de Pinterest en el mercado argentino.

Por ahora, el desembarco está confirmado en términos comerciales y laborales, pero no existe confirmación oficial de un local físico.