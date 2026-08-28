El "reset cósmico" que crece en el mundo: por qué el tarot y la astrología vuelven con fuerza

Una carta natal, un mazo de tarot , cristales con significados particulares o una guía para interpretar los movimientos planetarios. Prácticas que durante años ocuparon un espacio marginal volvieron a instalarse en las búsquedas digitales y en las conversaciones cotidianas.

El fenómeno no implica necesariamente una adhesión absoluta a la astrología . Para algunas personas funciona como entretenimiento; para otras, como un lenguaje que permite pensar emociones, relaciones y decisiones. Lo novedoso es la magnitud que alcanzaron determinadas consultas en internet.

El Informe de Tendencias de Hobbies 2026 de Pinterest , publicado este mes, agrupó este interés bajo el nombre “Cosmic Reset”, que puede traducirse como “reset cósmico”.

El concepto describe el uso de la astrología, el tarot, los cristales y diferentes rituales como herramientas simbólicas para cerrar etapas, establecer intenciones y comenzar de nuevo.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, las búsquedas de “aprender astrología” crecieron un 733% en Pinterest. Las consultas sobre “cristales y significados” aumentaron un 606%; “ tarot para principiantes ”, un 558%; y “ astrología de la carta natal” , un 143%.

También ganaron terreno la astrocartografía, que relaciona la carta natal con distintos lugares del mundo; los rituales con agua de luna; las prácticas de limpieza energética y los cristales asociados con cada signo del zodiaco.

Los porcentajes reflejan el comportamiento de las búsquedas dentro de Pinterest. Por lo tanto, muestran un crecimiento del interés entre sus usuarios, pero no permiten concluir que toda la población mundial crea más en la astrología ni que estas prácticas hayan demostrado capacidad para anticipar acontecimientos.

La plataforma vinculó además parte de la estética de esta tendencia con el próximo estreno de Practical Magic 2, dentro de una colaboración comercial con Warner Bros. El “reset cósmico” reúne así comportamientos observados entre los usuarios, pero también una construcción cultural y promocional alrededor de ellos.

Creer no es lo mismo que consultar

El aumento de las búsquedas tampoco significa que todas las personas recurran al tarot o a los horóscopos para tomar decisiones importantes. Una encuesta del Pew Research Center, realizada entre 9.593 adultos de Estados Unidos, encontró que el 30% consultaba la astrología, el tarot o a una persona dedicada a predecir el futuro al menos una vez al año.

La mayoría lo hacía por diversión. Solo el 10% consideraba que estas prácticas ofrecían información útil y apenas el 1% aseguraba apoyarse mucho en ellas para tomar decisiones relevantes.

El estudio también introdujo un matiz importante: el 27% de los participantes dijo creer en la astrología, un porcentaje que no había cambiado significativamente respecto de 2017. Puede aumentar la circulación de contenidos sin que necesariamente crezca en la misma proporción la cantidad de creyentes.

Por qué la astrología gana espacio en momentos inciertos

Una revisión académica publicada en 2022 examinó investigaciones sobre astrología y adivinación. Los autores encontraron asociaciones con factores como el estrés, la construcción de la propia identidad y la necesidad de verificar la imagen que una persona tiene de sí misma.

Esto no significa que la astrología resuelva la incertidumbre. Puede, sin embargo, ofrecer una estructura narrativa: una manera de ordenar experiencias, identificar etapas y ponerles palabras a sensaciones difíciles de explicar.

Las redes sociales ampliaron todavía más ese alcance. Un estudio publicado en New Media & Society analizó videos de astrología en Douyin, la versión china de TikTok. La investigación observó que los usuarios interpretaban esos contenidos para pensar su identidad y sus relaciones, adaptando los mensajes generales a sus propias experiencias.

La astrología digital ya no se limita al horóscopo diario. Incluye videos breves, aplicaciones, lecturas virtuales, cartas natales automáticas y contenidos que mezclan espiritualidad, entretenimiento y desarrollo personal.

Una brújula simbólica en tiempos de algoritmos

El “reset cósmico” muestra una paradoja contemporánea: mientras la vida cotidiana está cada vez más atravesada por datos, inteligencia artificial y algoritmos, también crece el interés por prácticas antiguas y simbólicas.

No todos buscan una predicción literal. En muchos casos, tirar una carta, leer una interpretación astral o realizar un ritual funciona como una pausa para revisar deseos y preocupaciones.

El límite aparece cuando estas prácticas reemplazan asesoramiento médico, psicológico, legal o financiero, o generan dependencia frente a cada decisión. Utilizadas como entretenimiento o recurso de reflexión, forman parte de una búsqueda de sentido que las plataformas digitales ayudaron a transformar en tendencia mundial.