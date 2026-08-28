Martín Cirio, el streamer argentino que conquistó la pasarela de Bafweek

Martín Cirio dio un paso más allá de su carrera de streamer y se convirtió en modelo para la Bafweek. No te pierdas las fotos en la nota.

Martín Cirio, uno de los streamers más visto de Argentina y que en noviembre dará su primer gran salto al mundo de la música con un show en el estadio de Huracán, sumó un nuevo logro a su carrera multifacética al debutar como modelo en el marco de Bafweek, donde cerró el desfile de la marca de Luján Sáez.

El conjunto que llevó para su primera experiencia como modelo fue un total black compuesto por una remera con detalles texturados, un pantalón recto oversize y, como pieza estrella del look, un abrigo largo lleno de flecos adornados con strass, uno de los sellos distintivos de Luján Sáez, la diseñadora que presentó la primera colección de su marca de piezas denim intervenidas y que es hija de Santiago Sáez, fundador de Ona Sáez.

El estilismo de Martín Cirio se completó con calzado de cuero negro con suela tracker y un collar plateado con un dije circular con laureles. Sin embargo, el momento más comentado de su participación en el desfile llegó en la pasada final, cuando el creador de contenido sacó de su bolsillo un pañuelo blanco con la fecha 14/11, el día en que hará su show en el estadio de Huracán.

La pasarela de Luján Sáez en Bafweek también reunió a otras figuras reconocidas y nuevas caras del mundo de la moda como Indiana y Allegra Cubero, las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero, que ya vienen construyendo su propio camino en el ambiente fashion, Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza que también está forjando su carrera como modelo, Charo Calamaro, la hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro, y Mía Martin, la hija de Matías Martin y Natalia Graciano.