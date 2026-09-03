Cáncer de próstata: el nuevo tratamiento que llega a Mendoza y busca reducir secuelas

El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en los varones. La probabilidad de desarrollarlo aumenta a partir de los 50 años y se incrementa con la edad. Sin embargo, los controles periódicos y los avances en el diagnóstico y tratamiento fueron claves para reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.

Según los datos del Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer, la mortalidad por cáncer de próstata en Argentina descendió de manera sostenida entre 2014 y 2024. Mientras que en 2014 la tasa era de 12,45 defunciones cada 100.000 varones, en 2024 bajó a 9,22 muertes cada 100.000.

Entre los avances que buscan mejorar el tratamiento del cáncer de próstata se encuentra la cirugía robótica . Esta modalidad permite realizar intervenciones con mayor precisión y, en determinados casos, facilita la preservación de estructuras vinculadas con funciones que pueden verse afectadas después de una cirugía, como la continencia urinaria y la potencia sexual.

Si bien la cirugía robótica cuenta con más de 20 años de desarrollo a nivel mundial, todavía está disponible en pocos centros de Argentina. Semanas atrás, Clínica de Cuyo anunció la incorporación de un sistema quirúrgico robótico , que se convertirá en el primero de estas características disponible en la región de Cuyo.

Germán Albino , integrante del Comité de Cirugía Robótica, dialogó con MDZ e indicó que el cáncer de próstata es uno de los más frecuentes en los varones después de los 50 años y destacó la importancia de la detección temprana.

"Es una enfermedad de altísima incidencia. Gracias a las herramientas de detección temprana, la mayoría de los diagnósticos se realizan en poblaciones relativamente jóvenes, pacientes de 55 o 60 años, con una larga expectativa de vida. Por lo tanto, los tratamientos muchas veces implican una alta tasa de curación, pero también algunos daños asociados o secundarios que afectan su calidad de vida a largo plazo", señaló el especialista.

El cáncer de próstata puede afectar la potencia sexual y la continencia urinaria. GETTY

Entre las posibles secuelas de estos tratamientos, Albino mencionó la afectación de la potencia sexual y la continencia urinaria. En este sentido, sostuvo que la cirugía robótica permitirá realizar intervenciones de mayor precisión, con menor dolor posoperatorio, menor sangrado y una recuperación más rápida.

"Reduce el riesgo de infecciones en los pacientes, reduce la estadía hospitalaria, facilita su recuperación y el regreso a sus actividades habituales, además de preservar las funciones que pudieran dañarse con estos procedimientos", completó.

Qué cambia con la cirugía robótica

Si bien la cirugía robótica puede aplicarse en distintas especialidades, la urología es una de las áreas que más se beneficia de esta tecnología.

"La urología es la especialidad más buscada, pero la aplicación de cirugía robótica está alcanzando todo el ámbito de la cirugía abdominal y torácica por los mismos principios ya mencionados. Si uno puede acceder a una cirugía de mayor precisión, de mayor calidad y de mayor tasa de recuperación, ¿por qué no hacerlo?", expresó Albino.

Además, el especialista consideró que la incorporación de esta tecnología podría ayudar a que más hombres se animen a acceder a los controles y tratamientos recomendados, al disminuir algunos de los temores asociados a las posibles secuelas de una intervención.

En el caso del cáncer de próstata, explicó que uno de los objetivos de la cirugía robótica es lograr un adecuado control oncológico y, al mismo tiempo, preservar las estructuras que intervienen en funciones como la continencia urinaria y la potencia sexual.

Cómo funciona la cirugía robótica

La cirugía robótica es un procedimiento en el que el cirujano controla cada movimiento del sistema desde una consola. La plataforma cuenta con visión 3D de alta definición y magnificación, además de instrumentos de gran flexibilidad, características que permiten trabajar con precisión y control en procedimientos complejos y en espacios anatómicos reducidos.

El nuevo sistema estará destinado inicialmente a procedimientos de urología, ginecología, cirugía torácica y cirugía abdominal. Actualmente, Clínica de Cuyo avanza con la capacitación y preparación de los equipos médicos que estarán a cargo de las intervenciones.

Desde la institución estiman que las primeras cirugías podrían comenzar en abril de 2027.

Cuánto costará una cirugía robótica en Mendoza

Si bien desde la institución señalaron que todavía no se han definido los costos de las intervenciones, confirmaron que, inicialmente, los procedimientos deberán abonarse de manera particular y no tendrán cobertura de obras sociales y prepagas.