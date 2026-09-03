Tras los inconvenientes con SUBE, qué bancos ofrecen viajes con descuento o reintegro

Durante este mes de septiembre los bancos, billeteras virtuales y empresas emisoras de tarjetas mantendrán las promociones para viajes en colectivo, subte y Premetro en el ámbito del AMBA y también en todo el país. Se conoció mientras millones de usuarios experimentaron fallas con la carga automática de SUBE , que ya fue solucionado.

En ese sentido, se confirmó que los reintegros van del 20 al 100 por ciento, con topes según cada entidad.

Cuenta DNI (Banco Provincia, exclusivo en PBA): hasta 100% de reintegro pagando con tecnología NFC. Tope: $10.000. Mercado Pago: Hasta 70% de reintegro pagando con código QR en colectivos o subtes. Tope mensual: $5.000.

Banco Galicia: un 50% de reintegro pagando en colectivos mediante NFC con tarjetas de crédito Mastercard. Tope mensual: $15.000.

Santander + MODO: un 50% de reintegro abonando con QR (hasta $8.000), con beneficios de hasta 100% ($16.000 de tope) para clientes del segmento seleccionado.

Ualá: un 50% de reintegro pagando con tarjeta virtual desde el celular en colectivos. Tope mensual: $15.000.

Mastercard: un 50% de devolución en colectivos adheridos pagando con tarjetas de crédito, débito o prepaga mediante NFC. Tope mensual: $15.000.

Qué pasó con SUBE y por qué falló el sistema

Una falla técnica alteró este jueves la rutina de usuarios del transporte público que intentaban recargar la tarjeta SUBE. Los inconvenientes alcanzaron la aplicación, terminales automáticas y puntos presenciales, donde varias operaciones quedaron demoradas o sin completar. El sistema oficial reconoció intermitencias en las cargas automáticas, en la Carga A Bordo y otras funciones clave.

Según informó SUBE a través de su cuenta oficial, el problema era por “inconvenientes técnicos ajenos” al sistema y afectó tanto la compra como la acreditación del dinero. Luego de algunas horas, el problema fue solucionado y volvió el sistema a funcionar con normalidad, según destacaron desde la empresa.