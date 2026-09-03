Problemas con la tarjeta SUBE: qué operaciones están afectadas y cómo pagar el viaje

Una falla técnica alteró este jueves la rutina de usuarios del transporte público que intentaban recargar la tarjeta SUBE . Los inconvenientes alcanzaron la aplicación, terminales automáticas y puntos presenciales, donde varias operaciones quedaron demoradas o sin completar. El sistema oficial reconoció intermitencias y aseguró que trabaja para restablecer el servicio.

Según informó SUBE a través de su cuenta oficial, el problema responde a “inconvenientes técnicos ajenos” al sistema y puede afectar tanto la compra como la acreditación del dinero. La incidencia ya fue derivada al área correspondiente, mientras los canales institucionales recomendaron volver a probar la operación más tarde. Hasta la mañana de este jueves no se había comunicado un horario estimado para la normalización completa.

Los reportes comenzaron durante el miércoles y se multiplicaron en las primeras horas del jueves. Algunos pasajeros señalaron que no podían adquirir saldo desde la aplicación, mientras que otros encontraron dificultades en las ventanillas y terminales automáticas de las estaciones. En ciertas máquinas solo estaba disponible la consulta del monto existente, pero no la acreditación de una carga electrónica. También se registraron inconvenientes al intentar validar recargas mediante la función Carga a Bordo instalada en los colectivos.

Comprar saldo y acreditarlo son dos instancias diferentes. El dinero puede adquirirse desde la app SUBE, billeteras virtuales, homebanking, cajeros automáticos o comercios habilitados. Después debe transferirse a la tarjeta física mediante un teléfono Android con tecnología NFC, una terminal automática o un colectivo que disponga de Carga a Bordo. Este paso es necesario porque el sistema opera sin conexión a internet al momento de pagar el pasaje. Las cargas pendientes no vencen y quedan disponibles para acreditarlas cuando los canales vuelven a funcionar, según explica el sitio oficial de SUBE .

Los usuarios que no tengan saldo suficiente pueden recurrir a otros medios, aunque su disponibilidad depende del transporte utilizado. El sistema de pagos abiertos permite abonar en los colectivos que operan con SUBE mediante tarjetas de crédito, débito o prepagas Visa y Mastercard sin contacto. También admite celulares y relojes con NFC. En esos casos, primero se debe informar el destino al conductor y luego acercar el medio elegido al validador.

Todas las estaciones de subte, por su parte, cuentan con molinetes preparados para recibir tarjetas bancarias, dispositivos NFC y códigos QR. Estas opciones no requieren un trámite previo, pero beneficios como la Tarifa Social Federal y los descuentos de RED SUBE continúan reservados para la tarjeta física o digital, de acuerdo con la información oficial del sistema.

La falla coincidió con las nuevas tarifas

El inconveniente se produjo en el comienzo de septiembre, tras una nueva actualización de los boletos del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La tarifa general del subte para los primeros 20 viajes mensuales quedó en $1.753, mientras se mantienen los descuentos escalonados para pasajeros frecuentes, según el cuadro vigente de la Ciudad.

El error en la carga de la SUBE todavía continúa y desde la empresa comunicaron que no hay un horario puntual de la normalización del sistema.

En este escenario, la imposibilidad de cargar saldo tuvo un impacto inmediato sobre quienes necesitaban actualizar el monto disponible antes de viajar. SUBE mantiene un saldo de emergencia de $1.200 negativos y permite almacenar hasta $40.000 en la tarjeta. Quienes ya hayan comprado una recarga, pero todavía no pudieron acreditarla, deberán conservar la operación pendiente e intentar validarla nuevamente una vez que el servicio recupere su funcionamiento habitual.