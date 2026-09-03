Preocupación en el campo: UATRE advirtió por 120.000 empleos rurales en riesgo

La UATRE encendió la alarma por la situación de los trabajadores rurales temporarios y advirtió que alrededor de 120.000 puestos de trabajo podrían verse afectados tras el vencimiento de un régimen que permite mantener determinados beneficios sociales al acceder a un empleo registrado durante las campañas agrícolas.

El mecanismo, creado por el Decreto 514/2021, dejó de estar vigente el 1 de septiembre sin que hasta el momento se publicara una nueva extensión. Frente a la falta de una definición oficial, el secretario general del gremio, José Voytenco, le reclamó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que acelere la renovación de la medida.

Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron que la continuidad del régimen se encuentra actualmente dentro del trámite administrativo y afirmaron que " no va a haber ninguna interrupción en el cobro de la prestación" .

El sistema permite que los trabajadores rurales temporarios puedan acceder a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder determinados programas o prestaciones sociales , entre ellos la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar .

La medida había sido establecida en agosto de 2021 y fue prorrogada en octubre del año pasado mediante el Decreto 777/2025 . En los considerandos de esa extensión, el Gobierno había señalado que el régimen había contribuido a la inclusión laboral de los trabajadores rurales , la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y las de sus grupos familiares.

Además, había destacado que distintos sectores vinculados con las economías regionales, asociaciones sindicales y productores habían planteado la necesidad de mantener vigente el mecanismo para consolidar los resultados alcanzados.

La advertenciA por 120.000 puestos de trabajo

Para Uatre, la falta de publicación de una nueva prórroga genera incertidumbre para los trabajadores temporarios y sus familias, especialmente ante la llegada de las campañas agrícolas, cuando aumenta la demanda de mano de obra en distintas economías regionales.

"La falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país", sostuvo Voytenco. Desde el sindicato señalaron que la posibilidad de combinar un trabajo formal y estacional con la protección social resulta determinante para muchas familias rurales.

"Desalienta la formalización"

El gremio sostuvo que la experiencia de los últimos años demostró que el mecanismo permite a los trabajadores aceptar empleos registrados durante las campañas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar.

Según Uatre, la discontinuidad del régimen podría producir el efecto contrario al buscado: "Su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales".

En la misma línea, planteó que las políticas sociales deben acompañar el acceso al empleo formal: "Las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades".

Qué dice el Gobierno sobre la prórroga

"Es un régimen que se viene prorrogando año a año. La prórroga correspondiente a este año se encuentra actualmente dentro del trámite administrativo y no va a haber ninguna interrupción en el cobro de la prestación", indicaron desde el Gobierno.

Según esta información, el expediente ya habría sido enviado al Poder Ejecutivo y la nueva prórroga sería publicada en el Boletín Oficial en los próximos días. De esta manera, mientras Uatre reclamó una definición urgente por el vencimiento de la normativa, desde el Gobierno buscaron llevar tranquilidad al asegurar que la extensión se encuentra en marcha.