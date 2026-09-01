Caminos rurales: el municipio bonaerense que rompe el molde y le da el manejo de la caja al campo

Uno de los principales focos de conflicto con el campo en la provincia de Buenos Aires es por el estado de los caminos rurales ; una pelota que se tiran entre la provincia y los municipios. Pero en Magdalena rompieron esa inercia y son los productores rurales quienes manejan los recursos municipales para que los caminos rurales del distrito sean transitables.

Si bien en el interior bonaerense los municipios cobran una tasa vial para el mantenimiento de los caminos rurales ; lo recaudado rara vez se destina para los fines por lo que fue creado el tributo. los intendentes suelen usar esos recursos para cubrir gastos corrientes; sin importarles que cuando caen dos gotas los caminos rurales se conviertan en pantanos donde se encajan camiones, tractores, ambulancias y a las poderosas 4x4 les cuesta atravesarlos.

Una situación que va a contramano del campo, uno de los principales motores productivos de la provincia de Buenos Aires y del país, por el que nadie parecía ocuparse. En Magdalena decidieron tomar el toro por las astas, aplicando el sentido común.

El jefe comunal magdalenense, Lisandro Hourcade, tomo la decisión de que sean los verdaderos protagonistas los que decidan como invertir los recursos municipales para el mantenimiento de los caminos rurales .

Mediante la puesta en marcha de la Comisión Administradora de Servicios Rurales (CASER), el 80% de lo recaudado por el cobro de la tasa vial vuelve de forma directa a un fondo específico para la infraestructura del campo magdalenense

La clave de la medida está en que son los propios productores rurales , usuarios e instituciones locales quienes se sientan en la mesa para definir prioridades y auditar cada peso gastado. Demostrando que el problema no es por falta de recursos, es por falta de gestión.

Cuando los recursos van a donde deben ir

Las principales excusas que ponen muchos intendentes para no hacerse cargo del mal estado de los caminos rurales van desde el costo de los combustibles a la caída de transferencias del ejecutivo provincial; mientras usan la tasa vial como una caja de libre disponibilidad para financiar sueldos de estructuras municipales sobredimensionadas y gastos corrientes.

En dialogo con MDZ, el intendente magdalenense afirmo “Durante muchos años, los caminos rurales fueron motivo de reclamos en toda la provincia. Y la pregunta siempre era la misma: ¿a dónde va la plata?”

“En Magdalena nos animamos a hacer algo distinto, porque nadie conoce mejor las necesidades del campo que quienes lo caminan todos los días”, destacó Hourcade. Demostrando que el problema no era la falta de recursos, sino de gestión.

Es de resaltar que cuando en febrero, de este año, arranco la Comisión Administradora de Servicios Rurales, el municipio de Magdalena tenía en funcionamiento solo una de sus cinco motoniveladoras. Seis meses después, “con las cuentas claras sobre la mesa” la flota completa está operativa.

Además, se compró una camioneta, hay un camión en camino y mediante un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se relevaron los 920 Km de caminos rurales que tiene el municipio. El relevamiento permitió establecer un mapa de prioridades; por el que se logró en solo un mes de trabajo reparar los accesos a todas las escuelas rurales y se colocaron alcantarillas, superando lo hecho en los últimos cinco años.

El impacto que tuvo la medida tomada por el municipio de Magdalena fue inmediato. Según datos del ejecutivo municipal los productores rurales, al ver que lo recaudado por la tasa vial se traducía en obras y no era “fagocitado” por la política, comenzaron a poner aportes voluntarios por encima de la tasa, posibilitando con esos fondos extras la compra de cerca de 400 camiones de material para arreglar los trayectos más críticos de los caminos rurales, del distrito

La contracara bonaerense: tasas confiscatorias y el campo va a tribunales

Pegado a Magdalena se da una contracara muy fuerte, los productores rurales de Brandsen deben lidiar con el deterioro absoluto de la red de caminos rurales a la que deben sumar el “apetito fiscal voraz” del municipio.

Motivo por el cual se desató una guerra abierta entre el campo brandseño, respaldadas por entidades como CARBAP, y el ejecutivo municipal. El caso del partido de Brandsen expone el cinismo ideológico de algunos intendentes bonaerenses.

Productores rurales bonaerenses irán a la justicia para pedir la eliminación de la tasa vial cobrada por los municipios

El Concejo Deliberante de Brandsen había aprobado la creación de una comisión para fiscalizar las obras rurales junto al sector agropecuario, al igual que la creada en Magdalena, pero el intendente camporista Fernando Raitelli veto la ordenanza.

La respuesta de la Sociedad Rural local fue ir directo a la Justicia. En declaraciones periodísticas el presidente de la Sociedad Rural de Brandsen, Gustavo Lorenti, dijo que tuvieron que recurrir a los tribunales para frenar el atropello del intendente, "Habiendo agotado las instancias de trabajo conjunto, a pesar de intentar de todas las formas posibles aportar y colaborar, esto resultó un esfuerzo infructuoso".

Un modelo que incomoda a la provincia

La experiencia de Magdalena empezó a sonar fuerte en el mapa nacional porque desarticula e incómoda el relato del oficialismo bonaerense y de algunos ejecutivos municipales: la transparencia tributaria. Muestra que la infraestructura no se destruye por falta de presupuesto, sino por la adicción a gastarse lo recaudado en impuestos en la militancia y la rosca política.