Aniversario del intento de magnicidio: Máximo Kirchner transmitió un mensaje de CFK con la mira en 2027

A cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Kirchner , Máximo Kirchner habló este martes frente al domicilio de la expresidenta, en San José 1111, donde cientos de militantes se congregaron para recordar lo ocurrido el 1° de septiembre de 2022. Durante su discurso, transmitió un mensaje de Cristina y cuestionó el clima político que, según sostuvo, precedió al ataque.

“ Qué lindo que es escucharlos cantar. Sabemos que no es lo mismo, todos los que están acá y los que están mirando quisieran escucharla a ella. Lo tengo muy claro”, expresó el hijo de CFK ante la militancia reunida frente a la casa de la exmandataria.

Luego contó que Cristina le pidió que les transmitiera un saludo: “Lo que voy a hacer es traer el saludo de ella, que me dijo antes de bajar que les manda un saludo enorme y un abrazo grande. Dice que sean fuertes".

En otro tramo de su discurso, Máximo Kirchner recordó cómo era la situación de Cristina el 1° de septiembre de 2022, cuando ocurrió el intento de magnicidio frente a su entonces domicilio de Recoleta.

"En unas horas se cumplirían cuatro años del atentado; muchos de nosotros nos acordamos lo que estábamos haciendo en ese momento, Cristina también. Venía desde el Senado a su casa y de haber recibido a la gente de Petronas por Vaca Muerta, trabajando para hacer crecer su país y entendiendo que muchas cosas exceden el tiempo de gobierno " , sostuvo.

Máximo Kirchner recordó el día del atentado a CFK. X

El ataque ocurrió cerca de las 21, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó con un arma cargada contra el rostro de la entonces vicepresidenta y gatilló a centímetros de su cabeza. El disparo no salió y el agresor fue reducido por personas que se encontraban en el lugar.

En 2025, la Justicia condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 años por su participación en el intento de asesinato. Gabriel Nicolás Carrizo, el tercer acusado que llegó a juicio, fue absuelto.

La crítica de Máximo Kirchner al clima previo al atentado

El dirigente de La Cámpora también hizo referencia a las movilizaciones que se desarrollaban en las inmediaciones del domicilio de Cristina durante aquellos días: "Esos días, en Juncal y Uruguay había mucha movida. Venían de días de hostigamiento permanente y constante"

En ese sentido, recordó las medidas de seguridad instaladas en las inmediaciones de la casa de la entonces vicepresidenta y apuntó contra el tratamiento que recibió Cristina durante el proceso judicial por la causa Vialidad.

"Veníamos de episodios irracionales como aquella puesta de vallas esa mañana, de un escenario donde la figura de la compañera Cristina había sido tratada por el fiscal Luciani y varios medios como una mierda humana”, sostuvo.

El discurso se produjo durante una concentración convocada por el peronismo y organizaciones políticas frente a San José 1111. En paralelo, dirigentes de distintos espacios difundieron un documento bajo el título “La democracia no admite la eliminación del adversario”, en el que cuestionaron los discursos de odio y reclamaron defender la convivencia democrática.